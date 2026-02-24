Canlı
        TOKİ kura takvimi güncel 23-28 Şubat 2026 listesi yayında! Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman, kura sonuçları nasıl sorgulanır?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri devam ediyor. Büyükşehirlerden Ankara, İzmir, İstanbul kuralarının çekileceği tarih ise merak konusu. Bakan Murat Kurum'un yaptığı açıklamaya göre 23-27 Şubat haftasında 6 ilde daha kura çekilişi yapılacak. TOKİ kura sonuçları yedek ve asil aday isim listesi e-devlet sorgulama ekranı çekilişin ardından erişime açılıyor. Peki TOKİ kura takvimi 2026 tamamı açıklandı mı? Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, kura sonucu nasıl sorgulanır?

        Giriş: 24.02.2026 - 10:27
        1

        TOKİ kura çekimi takvimi il il duyuruluyor. 1+1 ve 2+1 evlerin hak sahipleri, başvuru yapan vatandaşlar arasından belirleniyor. Başvuruların ardından gözler TOKİ kura takvimine çevrildi. Peki Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman, kura sonucu nasıl sorgulanır?

        2

        TOKİ 23-27 ŞUBAT YENİ KURA TAKVİMİ

        TOKİ 23-27 Şubat yeni kura takvimi açıklandı. İşte yeni haftada kura çekilişi yapılacak illerin tam ve eksiksiz listesi

        Uşak 2.558 konut kura çekimi 24 Şubat Salı

        Isparta 2.889 konut kura çekimi 25 Şubat Çarşamba

        Burdur 2.206 konut kura çekimi 26 Şubat Perşembe

        Edirne 2.530 Konut kura çekimi 27 Şubat Cumartesi

        Denizli 6.370 konut kura çekimi 27 Şubat Cumartesi

        Osmaniye 2.990 konut kura çekimi 27 Şubat Cumartesi

        3

        İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

        İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

        İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

        İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

        4

        TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet sistemine yüklendi. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

        TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

        e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

        Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        5

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
