Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı Temmuz ayı net asgari ücrete yüzde 34 zam yapılarak 11 bin 402 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından, stajyer maaşlarının ne kadar olduğu araştırılmaya başladı. Asgari ücrete yapılan zam oranında değişiklik gösteren stajyer maaşları hesaplanırken birçok kriter esas alınmaktadır. Peki, "Stajyer maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" İşte 2023 yeni stajyer maaşı...