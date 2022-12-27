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Tarih yaklaşıyor! Zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ile görüşmeleri sonrasında asgari ücreti duyurdu. "Şimdi sizlerle önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Net asgari ücrette 2023 yılında 8 bin 500 lira olarak aramızda mutabık kaldık." açıklamaları sonrasında 2023 zamlı asgari ücretin hesaplara yatırılacağı tarih araştırmaları hız kazandı. İşte detaylar...

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  • ZAMLI VE YENİ asgari ücret ne zaman, hangi ay ödenecek? Asgari ücret zammı ne zaman, ayın kaçında yatacak?2 2023 asgari ücret zammının yatacağı tarih

    Asgari ücret zammının netleşmesiyle yeni ve zamlı maaşların hesaplara ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Milyonlarca kişi "Zamlı asgari ücret ne zaman hesaplara yatacak?" sorusuna yanıt ararken asgari ücret ödeme takvimi hakkında detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte 2023 zamlı asgari ücretin hesaplara yatırılacağı tarih...
  • ZAMLI VE YENİ asgari ücret ne zaman, hangi ay ödenecek? Asgari ücret zammı ne zaman, ayın kaçında yatacak?2 2023 asgari ücret zammının yatacağı tarih

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLDU?

    Erdoğan, 2023 yılında geçerli olacak net asgari ücret miktarının 8500 TL olduğunu belirtti.
  • ZAMLI VE YENİ asgari ücret ne zaman, hangi ay ödenecek? Asgari ücret zammı ne zaman, ayın kaçında yatacak?2 2023 asgari ücret zammının yatacağı tarih

    ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN, HANGİ AY VERİLECEK?

    Çalışanların bir aylık çalışma süresinin ardından maaş aldıkları hesaba katıldığında Ocak ayı zamlı asgari ücretin Şubat ayında yatırılması bekleniyor.
  • ZAMLI VE YENİ asgari ücret ne zaman, hangi ay ödenecek? Asgari ücret zammı ne zaman, ayın kaçında yatacak?2 2023 asgari ücret zammının yatacağı tarih

    YILLIK ARTIŞ YÜZDE 75 OLDU!

    Net 8 bin 500 TL olan asgari ücrette ocak ayına göre artış oranı yüzde 94 oldu. Ocak ayında asgari ücret 4 bin 253 TL olmuştu. Temmuz ayında 5 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayına göre asgari ücretteki artış yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.
  • ZAMLI VE YENİ asgari ücret ne zaman, hangi ay ödenecek? Asgari ücret zammı ne zaman, ayın kaçında yatacak?2 2023 asgari ücret zammının yatacağı tarih

    Asgari ücretle çalışanlar 2022 yılının ilk 6 ayında 4 bin 253 TL, toplam 58 bin 520 TL kazanç elde etti. Yılın ikinci yarısında ise 5 bin 500 TL'lik asgari ücretle 12 bin TL kazanç elde etti. Böylece yeni asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 75 oldu.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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