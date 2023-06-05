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Zaniolo manşetlerde! İtalyanlardan büyük övgü

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar Zaniolo'nun iki ve Icardi'nin golleriyle ezeli rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyonluğunu taçlandırdı. Galatasaray'da Zaniolo sahanın yıldızı olurken İtalyan futbolcuya dış basından övgüler yağdı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Zaniolo manşetlerde! İtalyanlardan büyük övgü

    Fenerbahçe maçında 2 golle yıldızlaşan Nicolo Zaniolo'ya ülkesi İtalya'dan övgüler yağdı.
  • Zaniolo manşetlerde! İtalyanlardan büyük övgü

    La Gazzetta dello Sport: "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu"

    "İstanbul derbisinde Zaniolo şovu: Fenerbahçe nakavt oldu, Icardi de gol attı." başlığını kullandı. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Nicolo Zaniolo'nun çığlığı. Eski Romalı Süper Lig'in son gününde Fenerbahçe ile sıcak İstanbul derbisinde Galatasaray'ı bir adım ileri taşıdı. Mauro Icardi de gol attı ve Ankaragücü'ne karşı belirleyici olmasının ardından ligde 22 gol olmak üzere toplam 24 gol atarak sezonu tamamladı. Zaniolo, çok sıkıntılı bir sezonun ardından iki hafta önce İstanbulspor maçında aldığı kırmızı kartı telafi ederek aslan gibi kükreyerek taraftarı önünde yılı en iyi şekilde kapattı. Zaniolo üçüncü golde olduğu gibi yakın direğe korkunç bir şut attı. Bu Zaniolo'nun en iyi görüntüsü değil. Bazı fiziksel zorluklar onu engelliyor."
  • Zaniolo manşetlerde! İtalyanlardan büyük övgü

    İtalyan Tuttomercatoweb: "Zaniolo'dan destek ve Icardi'nin golü"

    "Galatasaray şampiyonluğu büyük bir şekilde kutluyor. Zaniolo'dan destek ve Icardi'nin golü" başlığını kullandı. Haberde "Galatasaray için büyük parti. Birkaç gün önce şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk'un ekibi, sezonun son maçında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek İstanbul Nef Stadı'nı ateşe verdi. Zaniolo nihayet Türk kulübünün formasıyla (belki son maçında) bir atel atan başkahraman." ifadelerine yer verildi.
  • Zaniolo manşetlerde! İtalyanlardan büyük övgü

    İspanyol AS: "Ezeli rakibin önünde parti"

    İspanyol AS "Ezeli rakibin önünde parti" başlığını kullandı. Haberde "Türkiye şampiyonu Galatasaray, 50 bin araftarın önünde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek müthiş bir galibiyet sergiledi. Goller, Mauro Icardi ve duble yapan Zaniolo'dan geldi. Okan Buruk'un adamları son zamanlarda 2018/2019'dan beri şampiyon değildi ve Mauro Icardi kilit oyuncuydu: 22 gol attı. Galatasaray 85 puana sahip, Fenerbahçe'den sekiz puan fazla ve son gün her iki takım da takvimdeki rakipleri deprem faciasının ardından çekildikleri için otomatik olarak üçer puana sahip olacak. Galatasaray taraftarları, İspanyol esintileri de taşıyan kupayı ülke genelinde sokaklarda kutladı. 83. dakikada sahaya çıkan Juan Mata, maçın ardından kazanamadığı şampiyonluk koleksiyonunu tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi." ifadeleri kullanıldı.
  • Zaniolo manşetlerde! İtalyanlardan büyük övgü

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