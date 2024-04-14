Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Çakmaktaş vefat etti

Sivas'ın Zara ilçesinin Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, bayram tatili için gittiği memleketi Erzincan'ın Kemah ilçesinden döndüğü Zara ilçesindeki evinin önünde aracından indiği sırada rahatsızlandı.

Çakmaktaş, Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çakmaktaş, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Zara Kaymakamlığı önünde Çakmaktaş için düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman, şunları kaydetti:

"Ailesine, yakınlarına, eğitim camiasına başsağlığı diliyorum. Hakikaten uzun yıllar burada görev yapmış, burayla özdeşleşmiş çok kıymetli bir hocamız. Nice öğrenciler yetiştirmiş. İnşallah inancımıza göre de yetiştirdiği öğrencilerimizin yapmış olduğu güzel ameller onun sadaka-ı cariyesi olacağına inanıyorum. Öncelikle Sayın Bakanımız Yusuf Tekin Bey'in, şahsım ve bakanlık merkez teşkilatımız olmak üzere tüm eğitim camiası olarak tekrardan başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun inşallah."

İlçe kaymakamı Enes Emircan Buyuran ise "Mesai arkadaşımızı, bir ağabeyimi kaybettim. Kaybından dolayı çok aşırı üzgünüm. Zara'da doğmadı ama Zara'nın öz evladıydı. Zara için çok güzel hizmetlerde bulundu. Tüm eğitim hayatını Zara'da geçirdi. Eğitim camiasının ve kederli ailesinin başı sağ olsun." dedi.