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Zarrab'ın rüşvet verdiği gardiyan itirafçı oldu!

Reza Zarrab'ın ABD'de tutuklu kaldığı süre içerisinde cezaevinde kendisine içki ve cep telefonu verilmesi için bir gardiyana rüşvet verdiği iddia edilmişti. Rüşvet aldığı suçlamasıyla 20 yıl hapis istemiyle hakkında dava açılan gardiyanın itirafçı olacağı açıklandı

07.08.2018 - 12:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

New York’ta tutuklu olarak federal mahkemede yargı süreci devam eden Reza Zarrab'tan 45-50 bin dolar arasında rüşvet aldığı iddia edilen gardiyan Victor Casado’nun hakkındaki suçlamaları kabul ederek itirafçı olacağı açıklandı.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey S Berman, mahkeme hakimi Richard J. Sullivan'a yaptığı yazılı başvuruda bugün yapılacak (7 Ağustos) ara duruşmanın daha ileri bir tarihe ertelenmesini istedi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Berman, erteleme gerekçesinde sanık Casado'nun daha önce hakkındaki suçlamaları kabul etmeme fikrini değiştirdiğini, sanık gardiyanın bir sonraki duruşma tarihinde hakkındaki suçlamaları kabul edeceğini beklediklerini belirtti.

Başsavcı Berman, ayrıca daha önce planlanan davanın, esastan görüleceği hızlandırılmış duruşmalar sürecinin durdurulmasını talep etti.

Başsavcı Berman, erteleme talebini sanık Casado ve avukatlarıyla uzlaşarak aldıklarını belirtti.

20 yıl hapis istemiyle New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılanan Casado, daha önce çıkarıldığı mahkemede hakim Sullivan'a hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söylemiş, rüşvet almadığını öne sürmüştü.

Hakkında hazırlanan iddianameye göre 35 yaşındaki gardiyan Casado'nun, aldığı 45-50 bin Dolar rüşvet karşılığında, ismi iddianamede yer almayan ancak 'Mahkum 1' kod adıyla belirtilen bir mahkuma cezaevinde içki, cep telefonu, C vitamini ve bazı ilaçlar sağladığı iddia edilmişti.

20 YIL İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Gardiyan Casado, 5 Nisan'da tutuklanmış, hakkında aralarında rüşvet almak, görevini kötüye kullanmak gibi beş ayrı suçlamadan toplam 20 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Casado, tutuklandıktan bir süre sonra 200 bin Dolar karşılığında kefaletle serbest bırakılmıştı.

"ZARRAB RÜŞVETİ BİR KADIN ARACILIĞIYLA VERDİ"

Casado aleyhine hazırlanan iddianamede, Zarrab'ın adı (Mahkum 1) olarak yer almış, Zarrab'ın adına rüşveti nakit para olarak Casado'ya verdiği iddia edilen kadın avukat da (Avukat 1) olarak geçmişti.

Zarrab'ın savunma avukatı Benjamin Brafman, iddianamede adı geçen (Mahkum 1) diye adlandırılan kişinin Zarrab ve kadın avukatı olduğu iddialarını doğrulamıştı.

ZARRAB'IN VERDİĞİ RÜŞVETE ARACI OLANLAR ORTAYA ÇIKACAK

Avukat Brafman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zarrab'ın gardiyana rüşvet verme iddialarında adı geçen kadın avukatın, Amerika'daki savunma ekibinden biri olmadığını, bu kadın avukatın Zarrab'ın Türk avukatlarından biri olduğunu öne sürmüştü.

YAKALAMA EMRİ ÇIKARTILACAK

Casado'nun bildiklerini anlatmasıyla gardiyana rüşveti ileten Zarrab'ın Türk kadın avukatı ve rüşvetle ilgili diğer kişiler hakkında iddianame hazırlanıp yakalama emri çıkartılacak.

Gizlilik kaydı olan dosyada yer alan isimler Casado'nun yeni itirafları sonrasında hazırlanacak.

ZARRAB GARDİYANA RÜŞVET VERDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın geçtiğimiz yıl yapılan duruşmaları sırasında tanık olarak ifade veren Zarrab, gardiyanlara rüşvet vermekle suçlanmıştı.

Atilla'nın avukatı Victor J. Rocco, Zarrab'ın hapishanede bir kadın avukatı aracılığıyla gardiyanlara rüşvet verdiğini iddia etmişti.

Zarrab ise, Atilla'nın avukatı Rocco'nun, gardiyana rüşvet verdiği yönündeki suçlamalarını kabul etmiş, “Hapisteyken bir gardiyana içki ve cep telefonu kullanımı için rüşvet verdiğim doğru" diye ifade vermişti.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 17 dakika önce
    İşte kahramanınız vergi rekortmeniniz, nota verdiğiniz vatanseveriniz Zarrab !
  • Misafir 31 dakika önce
    abd bağımsız yargısı!
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