Zayn Sofuoğlu: Bayrağımızı dalgalandırmak için çok çalışacağız
Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda elinde Türk Bayrağı ile fliteboard yaptı
Giriş: 30.08.2025 - 17:10 Güncelleme: 30.08.2025 - 17:10
Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eline aldığı Türk Bayrağı ile fliteboard yaptı.
O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Zayn Sofuoğlu, "Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde başarıyla dalgalandırmak için çok çalışacağız inşallah. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
