Zayn Sofuoğlu: Bayrağımızı dalgalandırmak için çok çalışacağız

Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun 6 yaşındaki oğlu Zayn Sofuoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda eline aldığı Türk Bayrağı ile fliteboard yaptı.

O anları sosyal medya hesabından yayımlayan Zayn Sofuoğlu, "Ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın her yerinde başarıyla dalgalandırmak için çok çalışacağız inşallah. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.