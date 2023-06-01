ZAZ ve Gipsy Kings haziranda İstanbul'a geliyor

HABERTURK.COM

Henüz 17 yaşındayken Jef K, Gwen Maze, G-Rom ve Ian Pooley'in remiksleriyle katkı sunduğu Underground Love adlı ilk plağını piyasaya çıkaran İspanya'nın yeteneğiyle göz dolduran genç DJ/prodüktörlerinden Indira Paganotto, 3 Haziran Cumartesi akşamı sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Awakenings, Tomorrowland gibi festivallerde gerçekleştirdiği performanslarla adından söz ettiren sanatçı, psyprogressive, minimal ve techno gibi farklı türleri kendine has enerjik tarzıyla korkusuzca bütünleştirdiği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fransız caz popunun en gizemli ve parlak yıldızlarından ZAZ, 16 Haziran Cuma akşamı sevenleriyle buluşacak. Puslu ve duygu yüklü sesi ile tanıdığımız ve Je veux, Qué vendrà, Si jamais joublie ve On ira şarkılarıyla başarı yakalayan sanatçı, bugüne kadar yayınladığı 5 albüm ile 4 milyonun üzerinde satış rakamına ulaştı.

Latin müziğinin dünyadaki en büyük temsilcilerinden biri olan Gipsy Kings, kurucu üyesi Nicolas Reyes'in katılımı ve Tar Events organizasyonu ile 17 Haziran Cumartesi akşamı sevenleriyle buluşacak. Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde büyük bir başarı elde ettikten sonra dünya çapında tanınmaya başlayan Gipsy Kings, 60 milyon albüm satışı ve sahne performanslarıyla 30 yılı aşkın süredir müzik listelerindeki yerini koruyor.

Dövüş sporu tutkunlarının heyecanla takip ettiği Loca Fight Club kick boks turnuvası 20 Haziran Salı akşamı izleyicilerle buluşacak. 39. kez düzenlenen ve birçok ülkeden canlı yayınlanacak gecede toplam 8 maçta 16 sporcu mücadele edecek.

İtalyan melodik techno’nun heyecan verici ikilisi Mathame 28 Haziran Çarşamba akşamı dinleyicilerle buluşacak. Amedeo ve Matteo Giovanelli kardeşlerden oluşan ve “Tehlikenin olduğu yerde umut artar.” sloganıyla iddiasını her zaman ortaya koyan Mathame, orijinal bir düşünce yapısına sahip olmalarıyla da ön plana çıkıyor. Urban Fundraising Festival kapsamında sahne alacak Mathame’nin öncesinde ise Lyke setin başında yer alacak.