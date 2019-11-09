6 adrese baskın yapıldı

Operasyon, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Operasyon kapsamında Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde önceden belirlenen 6 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Geçtiğimiz 15 Mayıs da Kanserle Mücadele Derneği olarak görünen bir iş yeri içerisinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslar suç üstü yakalanarak satışa hazır 82 paket halinde 69 gram eroin maddesi ele geçirilmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderilmişlerdi.

ŞEBEKEYİ POLİS 3 AY TAKİBE ALDI

Gerçekleştirilen o operasyondan sonra soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi ve şüphelilerle bağlantılı olan şahısları ve adresleri tespit ederek takibe aldı. Yaklaşık 3 ay boyunca narkotik ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda sözde dernek görünümlü iş yerleri üzerinden zehir ticareti yapan uyuşturucu şebekesinin faaliyetleri deşifre edildi. Zehir tacirlerinden uyuşturucu madde temin eden 12 kişi yakalanarak, haklarında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldı.

UYUŞTURUCU SATMAK İÇİN VAKIF KURDULAR

Soruşturmanın peşini bırakmayan narkotik ekipleri bu defa Denizli’de 6 adres olmak üzere İzmir’de belirlenen bir adrese özel harekat polisi destekli operasyon yaptı. Basılan yerler arasında yer alan bir adres ise bu kadarına da ‘pes’ dedirtirken, zehir tacirlerinin uyuşturucu trafiğini yönetmek için Kanserle Savaşma, Kimsesiz, Engelli ve Lösemililer Vakfı’ isimli dernek kurdukları ortaya çıktı. Dernek binasına giren polis ekipleri her yeri didik didik edip uyuşturucu aradı. Aramalarda özel eğitimli narkotik köpekleri de kullanıldı.

PELÜŞ AYICIK İÇERİSİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Operasyonda özel harekat polisinin gittiği adreslerde çelik kapılar açılmayınca ekipler içeri kapıları balyoz ve koçbaşları ile kırarak girdi. Gerçekleştirilen operasyon sonrası baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 15 gram eroin, 2 gram metamfetamin ve suboxone isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonrası R.Ş., A.D., T.K., O.G., I.P, B.D, İ.M isimli 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda arama yapılan yerlerden ayrıca uyuşturucu maddelerinin kullanımı için yapılan özel aparatlarda ele geçirildi. Operasyonda yakalanan uyuşturucu maddelerin bazılarının ise oyuncak pelüş ayıcık içerisinden çıkması şaşkınlığa neden oldu.

Narkotik ekipleri öncülüğünde yapılan operasyona yaklaşık 50 polis katıldı.