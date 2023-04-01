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Haberler Gündem 3. Sayfa Zehirledi, yaktı ve gömdü! 10 yıl sonra vahşetin itirafı! - Güncel haberler
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Zehirledi, yaktı, gömdü! 10 yıl sonra vahşetin itirafı!

Aksaray'da, 10 yıldır aranan 49 yaşındaki Kamber Demir'i, dini nikahla birlikte yaşadığı aynı yaştaki Meliha Yalçın'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Kendisine şiddet uygulayan Demir'i zehirleyip öldürdüğünü, cesedi yakıp bahçeye gömdüğünü itiraf eden Yalçın ile olayı bildiği halde gizleyen 2 oğlu ve kuzeni adliyeye sevk edildi. Meliha Yalçın tutuklandı

Zehirledi, yaktı ve gömdü! 10 yıl sonra vahşetin itirafı! - Güncel haberler
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DHA

Aksaray'da merkeze bağlı Babakonağı köyünde oturan Meliha Yalçın (49), 10 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı çiftçi Kamber Demir'in (49) kaybolduğu ihbarında bulundu.

ALMANYA'YA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

DHA'da yer alan habere göre 4 çocuk annesi Yalçın, köylülere ve yakınlarına da Demir'in Almanya'ya çalışmaya gittiğini söyledi. O dönem jandarmanın yaptığı çalışmalarda, Demir´e ulaşılamadı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPMADIĞI BELİRLENDİ

Yakınları, geçen günlerde Kamber Demir´in bulunması için jandarmaya yeniden başvurdu. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), o dönem Meliha Yalçın´ın çevresine Kamber Demir´in Almanya'ya çalışmaya gittiğini söylediğini, ancak yapılan araştırmada yurt dışına çıkmadığını tespit etti.

"ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM"

Ekipler, şüphe üzerine Meliha Yalçın'ı gözaltına aldı. Jandarma tarafından sorgulanan Yalçın, cinayeti itiraf etti. Yalçın'ın ifadesinde, Kamber Demir'in kendisine sık sık şiddet uyguladığını, yine dövdüğü bir gün zehirleyerek öldürdüğünü, cesedi yok etmek için yaktıktan sonra evin bahçesine gömdüğünü, olaydan bir süre sonra da Demir'in kemiklerini köye yakın dereye attığını söylediği öğrenildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Meliha Yalçın'ın ifadelerinin ardından, olayı bildiği halde gizleyen oğulları Mustafa D. (25), Rıfat D. (30), kuzeni Mehmet G. (54) ve İbrahim Ç. (74) jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadeleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında dün sabah adliyeye sevk edildi. Meliha Yalçın tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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