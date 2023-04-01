Zehirledi, yaktı, gömdü! 10 yıl sonra vahşetin itirafı!

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DHA

Aksaray'da merkeze bağlı Babakonağı köyünde oturan Meliha Yalçın (49), 10 yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı çiftçi Kamber Demir'in (49) kaybolduğu ihbarında bulundu.

ALMANYA'YA GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ DHA'da yer alan habere göre 4 çocuk annesi Yalçın, köylülere ve yakınlarına da Demir'in Almanya'ya çalışmaya gittiğini söyledi. O dönem jandarmanın yaptığı çalışmalarda, Demir´e ulaşılamadı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPMADIĞI BELİRLENDİ Yakınları, geçen günlerde Kamber Demir´in bulunması için jandarmaya yeniden başvurdu. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), o dönem Meliha Yalçın´ın çevresine Kamber Demir´in Almanya'ya çalışmaya gittiğini söylediğini, ancak yapılan araştırmada yurt dışına çıkmadığını tespit etti.

"ŞİDDET UYGULADIĞI İÇİN ÖLDÜRDÜM" Ekipler, şüphe üzerine Meliha Yalçın'ı gözaltına aldı. Jandarma tarafından sorgulanan Yalçın, cinayeti itiraf etti. Yalçın'ın ifadesinde, Kamber Demir'in kendisine sık sık şiddet uyguladığını, yine dövdüğü bir gün zehirleyerek öldürdüğünü, cesedi yok etmek için yaktıktan sonra evin bahçesine gömdüğünü, olaydan bir süre sonra da Demir'in kemiklerini köye yakın dereye attığını söylediği öğrenildi.