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Zehra Güneş gelin oluyor! Ünlü voleybolcunun sosyal medya paylaşımına yorum yağdı

A Milli Takımı oyuncularından Zehra Güneş, geçtiğimiz akşam sevgilisi Eren Dişli ile 1. yılını kutladı. Ortaya çıkan iddialara göre ünlü sporcuya sevgilisinden evlilik teklifi geldi. Çiftin paylaşımı saniyeler içerisinde beğeni rekoru kırdı.

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  • Zehra Güneş gelin oluyor! Ünlü voleybolcunun sosyal medya paylaşımına yorum yağdı

    A Milli Voleybol Takımı'nın hem başarısıyla hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen ismi Zehra Güneş, ortaya çıkan iddialara göre 1 yıldır beraber olduğu sevgilisinden evlenme teklifi aldı. İşte detaylar...
  • Zehra Güneş gelin oluyor! Ünlü voleybolcunun sosyal medya paylaşımına yorum yağdı

    A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın dikkatleri üzerine çeken yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündemde adından söz ettiriyor. Zehra Güneş, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de görenleri büyülemeyi başarıyor.
  • Zehra Güneş gelin oluyor! Ünlü voleybolcunun sosyal medya paylaşımına yorum yağdı

    Sık sık sosyal medya hesabından sevenlerine paylaşım yapan Zehra Güneş, rekor beğeniler ve yorumlar alıyor.
  • Zehra Güneş gelin oluyor! Ünlü voleybolcunun sosyal medya paylaşımına yorum yağdı

    Zehra Güneş 1 senedir Fenerbahçeli Yarınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eren Dişli ile aşk yaşıyor.
  • Zehra Güneş gelin oluyor! Ünlü voleybolcunun sosyal medya paylaşımına yorum yağdı

    Geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle geçirdiği 1. yılını sosyal medya hesabından paylaştıkları romantik kareyle kutlayan Güneş, bu karesinin altına ise "Seninle bir yıl" notunu düşmüştü.
  • Zehra Güneş gelin oluyor! Ünlü voleybolcunun sosyal medya paylaşımına yorum yağdı

    Ortaya çıkan iddialara göre Eren Dişli, sevgilisi Zehra Güneş'e evlenme teklifi etti ve aileler tanıştı.

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