Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zehra Güneş'ten anlamlı hareket! Sahaya öyle bir çıktı ki, gözyaşları sel oldu…

Milli takımda forma giyen voleybolculardan Zehra Güneş, Polonya ekibi Lodz ile oynanan CEV Şampiyonlar  Ligi play-off rövanş maçı öncesi yapılan saygı duruşunda yaptığı hareketle herkesten alkış topladı. Güneş’in davranışı, sahada bulunanların gözyaşlarını tutamamasına sebep oldu.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Zehra Güneş'ten anlamlı hareket! Sahaya öyle bir çıktı ki, gözyaşları sel oldu…

    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında temsilcimiz Vakıfbank, Polonya ekibi LKS Commercecon ile mücadele etti. Oynanan karşılaşmadan Vakıfbank 3-0 galip çıktı ve çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.
  • Zehra Güneş'ten anlamlı hareket! Sahaya öyle bir çıktı ki, gözyaşları sel oldu…

    Vakıfbank'ın milli oyuncularından Zehra Güneş, sahaya yaşadığımız deprem felaketinde hayatını kaybeden Ceren Topal’ın isminin yazılı olduğu formasıyla çıktı.
  • Zehra Güneş'ten anlamlı hareket! Sahaya öyle bir çıktı ki, gözyaşları sel oldu…

    Hatay Voleybol Kulübü’nde forma giyen ve Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Ceren Topal’ın hayalinin Zehra Güneş gibi bir voleybolcu olmak olduğu öğrenilmişti.
  • Zehra Güneş'ten anlamlı hareket! Sahaya öyle bir çıktı ki, gözyaşları sel oldu…

    Mücadelenin ardından konuşan Zehra Güneş, "Ülkemizde yaşadığımız felaketin üzüntüsünü hala yaşıyoruz. Bizim için şu anda sahaya çıkmak kolay değil ancak kazanarak bizi takip edenleri mutlu etmek istedik. Bugün Hatay'da yaşamını yitiren Ceren'in formasıyla sahaya çıkmak istedim. Ceren'in 'Hayalim Zehra Güneş olmak' açıklamasını bu şekilde öğrenmek hem hayatımda aldığım en üzücü hem de en gurur duyduğum yorumlardan biri oldu. Keşke tanışabilseydik. Umarım bir yerlerden beni görüyordur ve birazcık da olsa mutlu olmuştur" dedi.
  • Zehra Güneş'ten anlamlı hareket! Sahaya öyle bir çıktı ki, gözyaşları sel oldu…

    İşte Zehra Güneş'in paylaşımı...

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.