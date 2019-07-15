Zekai Aksakallı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular hain darbe girişimin 3'üncü yıldönümünde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminde tüm önemli operasyonları koordine eden kahraman Türk askeri Zeki Aksakallı, Koruma Astsubayı Ömer Halisdemir ile birlikte Özek Kuvvetler Komutanlığının darbe girişiminde bulunanların eline geçmesini önlemiştir.



ZEKAİ AKSAKALLI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

TSK Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı 1962 yılında Erzurum'da dünyaya gelmiştir. 17 yaşında Erzurum Lisesi'nde okuduğu yıllarda Avusturya'da düzenlenen liseler arası Dünya Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti ve 397 sporcu arasında 27. oldu. Zekai Aksakallı evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir. 1984 yılından bu yana askerlik yaşamı aktif olarak devam etmektedir.

ZEKAİ AKSAKALLI ASKERİ KARİYERİ

2009 yılında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da Tuğgeneral rütbesine terfi etti. 2013 Yüksek Askeri Şura kararları sonrası 1. Özel Kuvvet Komutanı olarak görev yaparken Tümgeneral rütbesine terfi etti ve Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı.

2016 askeri darbe girişimi

2016 askeri darbe girişimi den kısa bir süre önce gazi ordu evinden eşiyle ve korumasıyla çıkarken iki araçla sıkıştırılıp ele geçirilmeye çalışıldı. Mücadele ederek kurtulduysa da eşi o sırada kolundan yaralandı. Bu arada Özel Kuvvetler Komutanlığı içeriden ele geçirilmeye çalışılmaktaydı. Koruma astsubayı Ömer Halisdemir'e, darbeciler tarafından Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Semih Terzi'nin karargâha girmeden öldürülmesini emretti. Terzi'yi vurarak öldüren Halisdemir ise 10 koruma tarafından ateş edilerek, 30 kurşunla hayatını kaybetti.

Ömer Halisdemir'in hayatını kaybetmesinden hemen sonra, Özel Kuvvetler Komutanı korumalarını çağırdı. Araçlarla yanına ulaşmaya çalışan ekibi kobra ile havadan saldırıya uğradı. Korumaları yaralandı. Bir koruma astsubayının ayakları bu saldırı sonucunda koptu. Komutan yanına alabileceği yakın arkadaşlarını aradı. Özel Kuvvetler Komutanlığı bütün birimleri Türkiye, Suriye ve Irak'ta bulunduğundan Ankara'da çok az sayıda bir personel bulunmaktaydı. Astsubayların yanında yalnızca beylik tabancaları vardı. Yakın gördükleri birimlerden uzun namlulu silah ve mühimmat aldılar. Karargâhı almak için darbecilere karşı harekete geçtiler. Yaralılar vermelerine rağmen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı darbecilerden geri aldılar.

Darbe girişimine karşı açıklama yaparak "Eşkiyalar başarılı olamayacaklar" şeklinde tepki gösterdi

Darbe girişimi sonrası

28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında darbe teşebbüsü sırasında gösterdiği olağanüstü mücadeleden dolayı rütbe süresinin dolmasına 1 yıl daha olmasına rağmen Korgeneral rütbesine terfi ettirildi.

24 Ağustos 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu öncülüğünde Suriye'nin Cerablus ve el-Bab kasabasının Irak ve Şam İslam Devleti'nden geri alınması için düzenlenen Fırat Kalkanı Operasyonu'nun komutanlığını yaptı.

20 Ağustos 2017 tarihinde 2. Kolordu komutanı olarak atandı.