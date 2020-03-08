İHA

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, Süper Lig'de dün oynanan Gaziantep FK- Trabzonspor maçı sonrasında bordo-mavililerin yaptıkları açıklamalara Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden cevap verdi.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçında yaşanan bir pozisyondan hareketle, Trabzonspor'un resmi internet sitesinde bir yöneticinin imzasıyla yayınlanan açıklamaları hayretle ve derin bir üzüntü ile okuduğunu belirten Alp, "Türk futbol ailesinin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde; hiçbir dayanağı olmayan, Türk futbolunun saygınlığını rencide edici, MHK ve hakemlerimizi hedef tahtası haline getiren, vicdanları yaralayan bu sözleri tasvip etmem asla mümkün değildir. Merkez Hakem Kurulumuz ve Türk hakemliği; hiçbir zaman iddia edildiği gibi bir sistemin, ahlaksızlığın ya da alçakça planların içinde olmamıştır ve olmayacaktır. Kimseye diyet borcumuz da yoktur. Kaldı ki, kendilerine operasyon yapıldığını iddia edenler, çamur at izi kalsın misali ortaya attıkları bu iddialarını ispatlamak zorundadır. Aksi takdirde bunun mutlak surette hukuki bir bedeli olmalıdır" diye konuştu.

Başkan Zekeriya Alp, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Gerek ben, gerek kurulum, gerekse hakemlerimizle ilgili ne tesadüftür ki genellikle kaybedilen puanlar sonrasında yapılan, tamamıyla art niyetli ve gerçek hedefini de bilmediğim, asılsız senaryolara artık bir son verilmelidir. Aklın, mantığın, sağduyunun hakim olduğu bir futbol ortamı için tüm paydaşlar sorumluluk duygusuyla hareket etmeli, aklıselim davranmalıdır. Bu nedenle; bu ve benzeri açıklamaları yapanlar hakkında, MHK Başkanı olarak ben ve adı geçen isimlerle birlikte her türlü yasal işlemler başlatılacaktır. Tek amacı hiçbir ayrım ve renk gözetmeksizin en adil ve tarafsız şekilde futbola hizmet etmek olan bizlerin onurlu ve dik duruşu hiçbir zaman değişmeyecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarım" şeklinde konuştu.