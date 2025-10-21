Zekeriyaköy nerede? Zekeriyaköy hangi şehirde, ilde, bölgede?

Şehrin kalabalığından uzak olan Zekeriyaköy, şehrin tüm imkânlarına da yakın bir noktadadır. Bu nedenle birçok sakini vardır. Komşu ilçeleriyle birlikte şehirdeki gözde merkezlerden biri olarak göze çarpar. Peki Zekeriyaköy hangi şehirde yer alıyor? İşte detaylar…

ZEKERİYAKÖY NEREDE?

Zekeriyaköy nerede? İstanbul Avrupa Yakası’nda bulunan Zekeriyaköy, Sarıyer ilçesinde yer alır. Şehrin kuzeyinde konumlanır. Zekeriyaköy;

Karadeniz’e yakın bir konumdadır.

Doğusunda Uskumruköy yer alır.

Batısında Kilyos vardır.

Güneyinde Sarıyer merkez konumlanır.

Kuzeyinde ise Karadeniz sahili yer alır.

Zekeriyaköy, Belgrad Ormanı’na da son derece yakın bir konumdadır. Bu da bölgenin oksijen açısından zengin, yeşil bir çevreye sahip olmasını sağlar. Sonuç olarak Zekeriyaköy, doğa içinde yaşamı ve şehre ulaşım kolaylığıyla göze çarpar.

ZEKERİYAKÖY HANGİ ŞEHİRDE?

Zekeriyaköy hangi şehirde yer alıyor? İstanbul’da bulunan Zekeriyaköy, Sarıyer ilçesine bağlı bir mahalledir. İstanbul’un kuzey noktasında yer alan Zekeriyaköy, bilhassa son 20 yılda lüks konut projeleriyle öne çıkmıştır. Bu anlamda günümüzde de konuşulan önemli bir yerleşim yeri olmuştur.

Bağlı olduğu il İstanbul'dur.

Bağlı olduğu ilçe Sarıyer’dir.

Zekeriyaköy mahallesinin bulunduğu bölge Marmara Bölgesi’dir.

Söz konusu mahalle, İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 25 kilometre uzaklıktadır.

Zekeriyaköy mahallesi, Sarıyer merkeze 10 kilometre uzaklıktadır. ZEKERİYAKÖY HAKKINDA BİLGİLER Zekeriyaköy, 1990'lı yıllardan itibaren hızla gelişmeye başlayan bir yerleşim bölgesi olmuştur. Eskiden küçük bir köy yerleşimiyken günümüzde İstanbul'un en prestijli yaşam alanlarından biri olmuştur. Bölgede ağırlıklı olarak villalar, site yaşamı ve doğayla uyumlu modern konutlar bulunur. Zekeriyaköy hakkında diğer bilgiler şöyledir;