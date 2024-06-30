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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Zeki Çelik'ten Avusturya maçı açıklaması: 1-0 olsun bizim olsun - Futbol Haberleri

        Zeki Çelik'ten Avusturya maçı açıklaması: 1-0 olsun bizim olsun

        Milli futbolcu Zeki Çelik, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda karşılaşacakları Avusturya'yı mağlup ederek turnuvada yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:18
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        "1-0 olsun bizim olsun"
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        EURO 2024'te Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turunda Avusturya'nın rakibi olan A Milli Futbol Takımı'nda başarılı savunmacı Zeki Çelik, Almanya'nın Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kabasındaki kamp merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        “BEKLEMEDİĞİM BİR SAKATLIK YAŞADIM"

        Turnuvadan önce beklemediği bir sakatlık yaşadığına değinen Zeki, “Bu da beni bir adım geriye attı. Şu an gayet iyiyim. Takım olarak da iyi gidiyoruz adım adım. Hoca süre verirse katkı sağlamak isterim” ifadelerini kullandı.

        “AVUSTURYA ÇOK SERT OYNAYAN BİR TAKIM”

        Zeki Çelik, mart ayında Viyana'daki hazırlık maçında Avusturya'ya karşı alınan 6-1 yenilgiden dolayı 2 Temmuz Salı günü son 16 turunda oynanacak karşılaşmaya intikam olarak bakmadığına dikkat çekerek, "Avusturya çok sert oynayan ve baskı yapan bir takım. Oradaki maçta onların baskısına karşılık veremedik. İntikam olarak bakmıyorum, zaten tek maç. 1-0 da olsa bizim olması lazım. Onları eleyip önümüze bakmamız gerek” şeklinde konuştu.

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        Zeki, Avusturya'yı geçmeleri halinde ise çeyrek final ve yarı final için de önlerine adım adım bakmaları gerektiğini belirtti.

        “MOURINHO'DAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”

        Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ve Roma'dan da eski hocası Mourinho hakkında da konuşan milli futbolcu, “Çok deneyimli, Roma'da ondan çok şey öğrendim. Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum ona başarılar diliyorum” cümlelerine yer verdi.

        “ÇOK YETENEKLİ OYUNCU GRUBUMUZ VAR”

        27 yaşındaki futbolcu, milli takımda çok yetenekli bir oyuncu grubu olduğundan bahsetti. Zeki, “Arda Güler, Semih Kılıçsoy, Kenan Yıldız, Can Uzun bunlar ileriki turnuvalarda bu takıma çok kaktı sağlayacaklar. İnanıyorum ki ileriki turnuvalarda iyi bir derece yapacağız” dedi.

        “SAKATLIK OLMASAYDI İLK MAÇTA OYNAMA İHTİMALİM OLACAKTI”

        Gürcistan müsabakasında sakatlığından dolayı oynamadığını dile getiren Zeki Çelik, “İlk maçtan önce sakatlık yaşadım. Belki sakatlık olmasaydı oynama ihtimalim olacaktı. Hocamızla görüştük, ileriki maçlarda bana şans vereceğini söyledi. Leao'ya karşı 4 maça çıktım, onu tanıyordum. Hoca görev verdi. Oynadığım maçta da 2 yüzde yüz gol pozisyonu oluşturdum” diye konuştu.

        “MONTELLA İÇİN TAKTİK DİSİPLİN ÇOK ÖNEMLİ”

        Kırmızı-beyazlı oyuncu, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın taktik çalışmayı çok sevdiğini de söyledi. Zeki, “Antrenmanları da çok tempolu. Bunu İtalya'da diğer hocalardan da gördüm. Taktik disiplin onun için çok önemli. Analizleri de iyi. Bizimle iletişimi de gayet iyi. Sevimli birisi. Hocamızla gayet mutluyuz” değerlendirmesinde bulundu.

        "BAZEN ELEŞTİRİLERİN DOZU KAÇIYOR”

        Zeki Çelik, turnuva sürecinde yapılan eleştirilerin daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yaparak, “Burada güzel bir ortam var. Bazen dışardan eleştiriler olunca çok şaşırıyorum. Turnuva sürecindeyiz ve dışarıdan birçok yorum yapılıyor. Bence çok yanlış. Burada ülkemiz için mücadele ediyoruz. Bazen eleştirinin dozu kaçırıyor. Daha dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

        Tecrübeli futbolcu, milli takımda arkadaşlık ortamının çok iyi olduğunu yineleyerek, 2032'de Türkiye ve İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa şampiyonasında mevcut jenerasyonun iyi işler yapacağına inandığını aktardı.

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