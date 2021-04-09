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HaberlerMagazinZeki Çetin hayatını kaybetti! Bülent Ersoy'u yıkan haber - Magazin haberleri
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Usta müzisyen Zeki Çetin hayatını kaybetti

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden olan Zeki Çetin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haberi Bülent Ersoy duyurdu

Zeki Çetin hayatını kaybetti! Bülent Ersoy'u yıkan haber - Magazin haberleri

Müzisyen Zeki Çetin geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmış ve entübe edilmişti. 81 yaşındaki sanatçıdan bugün acı haber geldi. Çetin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Vefat haberini sonrası Bülent Ersoy, üzüntüsünü dile getirdi. Diva, "Bugün sadece musikiye büyük emekler vermiş bir sanatçıyı değil; önce dostum, sonra can arkadaşımı tüm dünyanın başına musallat olmuş virüs yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sofrası bol, gönlü gani, insan sever insan Zeki Abi’cim. Mekânın cennet, melekler yoldaşın, kabrin nurla dolsun. Notalar, güfteler, besteler sensiz kaldı." dedi.

ZEKİ ÇETİN HAKKINDA

17 Kasım 1940 Karabük'te dünyaya gelen Zeki Çetin, 1968 yılında Hafta Sonu Gazetesi'nin Altın Ses Yarışması'nı kazanıp sanat dünyasına girdi. Sahne ve albüm çalışmaları yapan sanatçı, uzun yıllar işletmecilik yaparak ünlü isimleri sahneye de çıkardı.

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