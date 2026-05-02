Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Zeki Murat Göle: Ligi ikinci bitirmek istiyoruz!

        Zeki Murat Göle: Ligi ikinci bitirmek istiyoruz!

        Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, kalan haftalarda şampiyonluk için bir sürpriz olursa buna da inanmaları gerektiğini söyledi. Göle, gerçekçi hedeflerinin ise ligi ikinci bitirmek olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 23:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ligi ikinci bitirmek istiyoruz!"

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, ligi ikinci sırada bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göle, 3-4 gün çalışma imkanlarının olduğunu ve takımda küçük değişiklikler yaptıklarını belirtti.

        Oyun anlayışı ve oyun planında farklılıklar olduğunu söyleyen Göle, "Daha sabırlı oyunu, topun bizde kalmasını oyunculara aşılamaya çalıştık. İş oyuncularımızda bitiyor. Onlar gereken reaksiyonu verdi. Doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Küçük dokunuşlar sonucu doğuruyor." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında mağlup olmasıyla ligin bitimine 2 hafta kala puan farkının 4'e düşmesinin ardından şampiyonlukla ilgili görüşleri sorulan Zeki Murat Göle, "Futbolda böyle durumlar var. Bizim gerçekçi hedefimiz, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Böyle bir durum olursa, buna da inanmak gerekiyor. İnancınızı kaybettiğiniz zaman bu işi yapamazsınız." açıklamasında bulundu.

        Sarı-lacivertlilerin uzun süredir şampiyon olamamasıyla ilgili soruya Göle, "Şampiyon olamamasının ucu çok açık. Birçok nedeni var. Ben mi oluyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olamama sebebi." yanıtını verdi.

        Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ardından göreve gelecek teknik adamla ilgili yorumunu da yapan Göle, şunları söyledi:

        "Fenerbahçe hocası; Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek isim olmalı. Yerli-yabancı ayrımı yapamayız. Son yıllara baktığımızda şimdiye kadar daha çok yerli hocalarla şampiyon olundu."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yemek yaparken elbisesi tutuşan 91 yaşındaki kadın, yangında öldü

        Aksaray'da, yalnız yaşayan Meryem Altınsoy (91), yemek yaparken elbisenin tutuşması sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Tülay Özer'e veda
        Tülay Özer'e veda
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi