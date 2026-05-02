Zeki Murat Göle: Ligi ikinci bitirmek istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-1 yenen Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, ligi ikinci sırada bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göle, 3-4 gün çalışma imkanlarının olduğunu ve takımda küçük değişiklikler yaptıklarını belirtti.

Oyun anlayışı ve oyun planında farklılıklar olduğunu söyleyen Göle, "Daha sabırlı oyunu, topun bizde kalmasını oyunculara aşılamaya çalıştık. İş oyuncularımızda bitiyor. Onlar gereken reaksiyonu verdi. Doğru şekilde yapmaya çalıştılar. Küçük dokunuşlar sonucu doğuruyor." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Galatasaray'ın Samsunspor deplasmanında mağlup olmasıyla ligin bitimine 2 hafta kala puan farkının 4'e düşmesinin ardından şampiyonlukla ilgili görüşleri sorulan Zeki Murat Göle, "Futbolda böyle durumlar var. Bizim gerçekçi hedefimiz, Şampiyonlar Ligi elemelerine katılmak. Ligi ikinci bitirmek istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Böyle bir durum olursa, buna da inanmak gerekiyor. İnancınızı kaybettiğiniz zaman bu işi yapamazsınız." açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertlilerin uzun süredir şampiyon olamamasıyla ilgili soruya Göle, "Şampiyon olamamasının ucu çok açık. Birçok nedeni var. Ben mi oluyorum Fenerbahçe'nin şampiyon olamama sebebi." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun ardından göreve gelecek teknik adamla ilgili yorumunu da yapan Göle, şunları söyledi:

"Fenerbahçe hocası; Fenerbahçe'yi yukarıya en doğru şekilde çekecek isim olmalı. Yerli-yabancı ayrımı yapamayız. Son yıllara baktığımızda şimdiye kadar daha çok yerli hocalarla şampiyon olundu."