        Zeki Yavru: Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz - Yılport Samsunspor Haberleri

        Zeki Yavru: Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz

        Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova ile yapacağı karşılaşma öncesi konuşan takım kaptanı Zeki Yavru, "Hedefimiz ülkemize puan veya puanlarla dönebilmek. Hem şehrimiz adına hem de ülkemiz adına. Ülke puanına katkı sunmak istiyoruz" dedi.

        Giriş: 29.09.2025 - 18:26 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:26
        "Ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz"
        UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova’ya karşılaşacak Samsunspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Polonya deplasmanında ilk sınavını verecek kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde çalışmalara devam ediyor.

        Takım Kaptanı Zeki Yavru da zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu. Zeki Yavru, "Ülkemiz için şehrimiz için çok önemli bir mücadeleye gideceğiz. İnşallah hedefimiz amacımız ülkemize puan veya puanlarla dönebilmek. Hem şehrimiz adına hem de ülkemiz adına. Ülke puanına katkı sunmak istiyoruz. Bizim için bu değerli. Türk futbolu adına önemli. O yüzden inşallah bizim için iyi bir sonuçla buraya dönebiliriz. Tabii ki de evimizde üç karşılaşma oynayacağız. Bunlar önemli. Deplasmandan getirebileceğimiz puanlar önemli. Varşova'da da güzel bir atmosfer, zorlu bir mücadele olacak. İnşallah oradan puan veya puanlarla dönebilirsek hem bizim adımıza dediğim gibi bizim için en önemlisi de ülke puanına katkı sağlayabilmek. İnşallah bizim için iyi bir mücadele olur" diye konuştu.

        Takımın kadro durumu ile ilgili konuşan Zeki Yavru, "İyisiyle kötüsüyle kadromuz bu. Verdiğimiz kadro belli. Sonuçta bizler çıkıp her müsabakada nasıl mücadele ediyorsak, konferans liginde de yazılı olan oyuncularla, sağlam olan oyuncularla, arkadaşlarımızla çıkıp mücadelemizi ortaya koyacağız. İnşallah bizim adımıza iyi geçer. Ama tabii kimin oynadığının bir önemi yok. Önemli olan saha içinde hep birlikte hareket edebilmek. Samsunspor başarısı için oynayan, oynamayan, sakat olan, iyi olan herkes aynı disiplinle, aynı motivasyonla mücadele edebilmek. Giren çıkan oyuncusuyla birlikte. İnşallah oynayan oyuncular, sonradan girenler, herkes zaten elinden gelen mücadeleyi verecektir" ifadelerini kullandı.

