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        Haberler Dünya Diğer Zelenskiy'e "ABD iç siyasetine müdahale etme" mesajı | Dış Haberler

        Zelenskiy'e "ABD iç siyasetine müdahale etme" mesajı

        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Partili Mike Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e mektup göndererek, Ukraynalı liderin Pennsylvania eyaletine yaptığı ziyarette "Demokratlara destek görüntüsü verdiğini" ve bu ziyareti organize eden Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova'yı derhal geri çekmesini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 00:15 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:15
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        Zelenskiy'e "ABD iç siyasetine müdahale etme" mesajı
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        Amerikan Fox News kanalının paylaştığı Johnson imzalı mektup, Zelenskiy'e verilen "ABD iç siyasetine müdahale etme" mesajı olarak değerlendirildi.

        Johnson, mektubunda hafta sonu seçimlerin kritik eyaletlerinden Pennsylvania'ya yaptığı ziyarette sadece Demokratların bulunduğu bir ortamda bir ABD fabrikasını gezen Zelenskiy'nin bu gezisinden hoşnut olmadıklarını belirtti.

        "SADECE DEMOKRAT SİYASETÇİLERİN YER ALMASI YANLIŞ"

        "Sizden Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova'yı derhal kovmanızı talep ediyorum." ifadesini kullanan Johnson, söz konusu tesiste bir tane bile Cumhuriyetçi politikacı bulunmadığını, buna mukabil seçimin kritik eyaletlerinden Pennsylvania'ya yapılan bu ziyarette sadece Demokrat siyasetçilerin yer almasının yanlış olduğunu vurguladı.

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        Ukrayna meselesinin kendileri için partiler üstü bir konu olduğunu kaydeden Johnson, bu ziyarette ortaya çıkan tablonun buna zarar verdiğini ve Demokratlara destek anlamına geldiğini savundu.

        "TÜM YABANCI DEVLETLER AMERİKAN İÇ SİYASETİNE KARIŞMAKTAN KAÇINMALIDIR"

        Ziyaretin organizasyonunda Ukrayna adına Markarova'nın bulunduğunu ve buraya hiçbir Cumhuriyetçi ismin davet edilmemesinin kabul edilemez olduğunu belirten Johnson, "Tüm yabancı devletler Amerikan iç siyasetine karışmaktan kaçınmalıdır." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, hafta sonu Pennsylvania eyaletinde Ukrayna'ya gönderilmek üzere mühimmat üreten bir tesisi ziyaret etmiş, ziyarette eyaletin Demokrat Valisi Josh Shapiro da yer almıştı.

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