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        Haberler Dünya Zelenskiy, müzakerelerden ateşkese dair sonuç çıkması gerektiğini belirtti | Dış Haberler

        Zelenskiy, müzakerelerden ateşkese dair sonuç çıkması gerektiğini belirtti

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, birincil önceliklerinin tam ve koşulsuz ateşkes sağlanması olduğunu vurguladı. Zelenskiy, müzakerelerden ateşkese dair bir sonuç alınması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:00
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        Zelenskiy'den İstanbul görüşmelerine ilişkin açıklama
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, birincil önceliklerinin tam ve koşulsuz ateşkes sağlanması olduğunu vurgulayarak, İstanbul'da yürütülen barış müzakerelerinden ateşkese dair bir sonuç alınması gerektiğini söyledi.

        Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılan 6'ncı zirvesinde konuştu.

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        Ukrayna'da barışın sağlanmasına ihtiyaç olduğunu, Avrupa'da istikrarın devamının da buna bağlı olduğunu ifade eden Zelenskiy, Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen müzakerelerin barışa giden yolda önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Zelenskiy, "Dün Ankara'daydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, Putin'le Ankara ya da İstanbul'da doğrudan görüşmeye, tüm önemli meseleleri çözmeye hazırdık. Ama Putin kabul etmedi." dedi.

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        Toplantılara katılmak üzere İstanbul'da bulunan Rus heyetinin üst düzey yetkililerden oluşmadığını söyleyen Zelenskiy, Rusya'nın barış konusunda kararlı olup olmadığını görmek amacıyla Ukrayna heyetini İstanbul'a gönderdiğini kaydetti.

        "Bir numaralı önceliğimiz tam, koşulsuz ve dürüst bir ateşkes." ifadesini kullanan Zelenskiy, bugün İstanbul'daki görüşmelerden en azından ateşkesle başlayan bir sonuç alınması gerektiğini vurguladı.

        "PUTİN'İ HEYETİNE GERÇEK BİR YETKİ VERMEYE ÇAĞIRIYORUM"

        Zelenskiy, 2022'deki müzakereleri bozanların Ukrayna ya da Batılı liderler olmadığını belirterek, "Görüşmelere boş kafalar gönderen Ruslardı ve bu da diplomasinin anlamını yok ediyor." diye konuştu.

        "Eğer bugün Rus heyetinin gerçekten sadece tiyatral olduğu ve herhangi bir sonuç üretemediği ortaya çıkarsa, dünya buna yanıt vermelidir." diyen Zelenskiy, enerji sektörü ve bankalara yönelik yaptırımlar da dahil olmak Rusya'ya "güçlü bir tepki" verilmesi gerektiğini söyledi.

        Zelenskiy, "Ukrayna, savaşı sona erdirmek için tüm gerçekçi adımları atmaya hazır. Putin'i, heyetine gerçek bir yetki vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

        Ölümlere tam anlamıyla son verilmesi gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Müzakere sürecinde en azından asgari düzeyde bir güven tesis etmeliyiz. Bu da savaş esirlerinin serbest bırakılması, kaçırılan Ukraynalı çocukların geri verilmesi ve sivil rehinelerin serbest bırakılmasıyla sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı sona erdirmek istediğini belirterek, "Başkan ile yakın çalışmaya devam etmemiz ve mümkün olduğunca koordineli olmamız gerekiyor. Uzun vadeli ABD desteği de hayati önem taşıyor." dedi.

        "Hangi konuların liderlik düzeyinde ele alınması gerektiğini net bir şekilde belirlememiz ve tanımlamamız gerekiyor, daha aşağı düzeyde değil." diyen Zelenskiy, bu görüşmeler aracılığıyla hem Ukrayna hem de tüm Avrupa için "yeni bir güvenlik mimarisi" oluşturmaya başlandığını kaydetti.

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