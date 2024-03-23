Zelenskiy, Putin'in Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'yla ilişkilendirmeye çalıştığını belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Moskova'daki terör saldırısını Ukrayna'ya bağlamaya çalıştığını söyledi.

Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna vatandaşlarına hitaben bir konuşma yaptı.

Zelenskiy konuşmasında, Putin'in, dün başkent Moskova’daki "Crocus City Hall" adlı konser salonunda düzenlenen terör saldırısını yapan kişilerin, Ukrayna'ya doğru kaçmaya çalıştıklarına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Putin ve diğer Rus yetkililerinin, saldırı konusunda Ukrayna'yı suçlamaya çalıştıkları ve benzer adımları daha önce de attıklarını kaydeden Zelenskiy, "(Ruslar) Hep aynı yöntemleri kullanıyorlar." dedi.

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Zelenskiy, Rus ordusunu Ukrayna ve bu ülkede yaşayan halka yönelik "terör eylemleri" düzenlemekle suçladı.

Konuşmasında, "Yüz binlerce teröristi buraya, Ukrayna topraklarına sürdüler, bize karşı savaşıyorlar ve kendi ülkelerinde ne olduğu umurlarında değil." ifadesine yer veren Zelenskiy, Putin'i, Rus vatandaşlarıyla ilgilenmek, onlara hitap etmek yerine, saldırı konusunu Ukrayna'ya nasıl getireceğini düşünerek bir gün sessiz kalmakla itham etti.

Rus halkının, Ukrayna'da ölen Rus askerleri için Putin'den hesap sormadığı sürece Putin'in bu durumu kendi lehine kullanacağını kaydeden Zelenskiy, "Teröristler her zaman kaybetmelidir ve hayatı gerçekten savunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.