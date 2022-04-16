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Haberler Dünya Zelenskiy: Türkiye garantör ülke olmaya hazır
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Zelenskiy: İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye garantör ülke olmaya hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğini söyledi. Ukrayna lideri İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin garantör ülke olmaya hazır olduklarını belirtti.

Zelenskiy: Türkiye garantör ülke olmaya hazır
AA / HABERTURK.COM

Zelenskiy, yerel basına çevrim içi yaptığı açıklamada, Rusya ile yürütülen ancak Buça ve Borodyanka'dan sonra duran müzakerelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Rusya ile yapılabilecek barış anlaşmasının iki ayrı belgeden oluşması gerektiğine işaret eden Zelenskiy, "Bunlardan biri Ukrayna'nın güvenlik garantisi ile ilgili, diğeri de doğrudan Rusya Federasyonu ile ilişkisi hakkında olmalı. Moskova, tüm sorunların çözümünü içeren tek bir anlaşmaya sahip olmak istiyor ancak herkes kendisini Rusya ile masada tam olarak görmüyor. Onlar için güvenlik garantileri ayrı bir konu, Ukrayna'nın Rusya ile yapacağı anlaşmalar ise ayrı." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, şu anda İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır bulunduklarını ancak henüz kimseden kesin yanıt gelmediğini kaydetti.

Mariupol'deki durumun Borodyanka'da yaşananların 10 katı olabileceğine dikkati çeken Zelenskiy, "Şunu söylemek isterim, (Mariupol'de) bizim askerlerimizin ve adamlarımızın yok edilmesi (Rusya ile) tüm müzakerelerin sonu olur." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Mariupol şehrinde yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti" dedi.

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