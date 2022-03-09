10 yıl sonra müziğe dönüyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünyadan
ABONE OL

Zendaya'dan müziğe dönüş!

Bir süredir "Euphoria" dizisiyle gündemde olan Zendaya, 10 yıl aranın ardından müziğe döndü. Zendaya, hayranlarına yeni şarkıların geleceğinin sinyalini de verdi

Zendaya'dan müziğe dönüş!
10 yıl sonra müziğe dönüyor!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Zendaya (25), rol aldığı "Euphoria" adlı dizinin bestecisi Labrinth ile yeni şarkılar üzerinde çalıştı.

Zendaya, dizinin ikinci sezon finalinde jeneriklerde çalan "I'm Tired" ve yeni karakter Elliot'ın uzun bir sahnede Rue'ya seslendirdiği "Elliot's Song" isimli parçalara imza attı.

"MÜZİKTEN UZAKLAŞMIŞTIM"

Ünlü isim, hayranlarına teşekkür ederek, müziğe dönüş sinyali verdi. Zendaya, konuyla alakalı, "Birkaç nedenden dolayı müzikten bir süre önce uzaklaştım ama yine de onu gerçekten seviyorum. Bu yüzden son birkaç gündür sadece küçük bir ayak parmağımı biraz müziğe daldırmak için aldığım nezaket ve destek benim için mutlak dünya anlamına geliyor." dedi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sylvester Stallone: Korkunç trajedi bitmeli!
DÜNYADAN "Korkunç trajedi bitmeli!"
Gigi Hadid'den Ukrayna ve Filistin'e bağış: Ellerinizi çekin!
DÜNYADAN Gigi'den Ukrayna ve Filistin'e bağış
Elizabeth Hurley'in eski sevgilisi Shane Warne hayatını kaybetti
DÜNYADAN "Huzur içinde yat aslan yüreklim"
Rihanna'nın tercihi bu kez mavi!
DÜNYADAN Rihanna'nın tercihi bu kez mavi!
Mila Kunis-Ashton Kutcher'dan Ukraynalı mültecilere bağış
DÜNYADAN "Ukraynalı olduğum için gurur duyuyorum"
Melinda French Gates: Yeni ilişkilere açığım
DÜNYADAN "Yeni ilişkilere açığım"
George Clooney'in eşi Amal Clooney dedikodulara noktayı koydu!
DÜNYADAN Dedikodulara son noktayı koydu!
Jamala'den son dakika açıklama: Kendimi buranın bir parçası olarak hissediyorum
DÜNYADAN "Kendimi buranın bir parçası olarak hissediyorum"
Chanelle Hayes: Kendimden nefret eder hale gelmiştim!
DÜNYADAN 'Kendimden nefret eder hale gelmiştim!'
Son dakika: Kim Kardashian ile Kanye West sonunda boşandı!
DÜNYADAN Sonunda boşandılar!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.