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Zengo filmi ne zaman çekildi? Zengo filmi oyuncuları kimler?

Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu'nun kaleme aldığı ve Şahan Gökbakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Zengo filmi hakkında bilgiler araştırılıyor. 2020 yılında beyaz perdeyle bulaşan film modacı olmak isteyen bir kadının hikayesini anlatıyor. İşte Zengo filmiyle ilgili merak edilenler...

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  • Zengo filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Zengo filmi oyuncuları kimler?

    Bu akşam 20:00'da Kanal D ekranlarında yer alacak Zengo filmi sevenleriyle buluşuyor. Başrolünde Yasemin Sakallıoğlu'nun yer aldığı Zengo filmi hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. 2020 yılında vizyona giren Zengo, komedi türünde yerli film kategorisinde büyük ilgi görmüştü. Peki, Zengo filmi konusu nedir ve oyuncuları kimler?
  • Zengo filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Zengo filmi oyuncuları kimler?

    ZENGO FİLMİ KONUSU

    Zengo, ünlü bir modacı olmanın hayalini kurarken, kendisini büyük bir rekabetin içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Zerrin, yaşadığı mahallenin kentsel dönüşüme girmesi ile kendisini bir anda lüks bir hayatın içinde bulur. Sonradan görme olmasının yanı sıra eğlenceli bir kadın olan Zerrin, mahallesindeki kadınlara kendi yaptığı tasarımlarını giydirir.
  • Zengo filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Zengo filmi oyuncuları kimler?

    ZENGO OYUNCULARI KİMLER?

    Filmin oyuncu kadrosunda Yasemin Sakallıoğlu, Dilşah Demir, Ece İrtem, Şahan Gökbakar, Yasemin Sakallıoğlu, Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Gökhan Atılmış yer alıyor.
  • Zengo filmi konusu nedir, ne zaman çekildi? Zengo filmi oyuncuları kimler?

    ZENGO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Zengo filmi İstanbul Bakırköy'de çekildi. Filmin çekimleri ayrıca İstanbul'un farklı ilçeleri ve mekanlarında gerçekleştirildi.

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