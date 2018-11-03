Zenit St. Petersburg - Terek rakamlar

Rusya Premier Lig heyecanı devam ediyor. Zenit St. Petersburg, 04 Kasım 2018 Pazar günü Terek takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Zenit St. Petersburg 28 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Terek 16 puanda ve 9. sırada. Zenit St. Petersburg son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Terek son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Maçın iddaa kodu 477. İddaa'da Zenit St. Petersburg kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Terek kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Zenit St. Petersburg son hafta oynanan SKA Energiya maçında 6-0 kazandı.

Terek ise Amkar Perm karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Zenit St. Petersburg, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, yaşadı ve 12 gol atıp 5 gol yedi.

Terek, dış sahada 2 galibiyet, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Terek 5 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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