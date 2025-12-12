Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. üç gün süren talep toplama sürecini tamamladı. 156 milyon 800 bin lot dağıtan firma, halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını 'yüklenici firmalara hak ediş ödemeleri' için kullanacak. Peki, Zeray GYO halka arz sonuçları açıklandı mı?