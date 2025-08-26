Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.552,76 %0,65
        DOLAR 41,0240 %0,05
        EURO 47,8045 %0,32
        GRAM ALTIN 4.449,91 %0,31
        FAİZ 39,42 %-0,58
        GÜMÜŞ GRAM 50,70 %-0,31
        BITCOIN 110.059,00 %0,44
        GBP/TRY 55,2992 %0,21
        EUR/USD 1,1646 %0,24
        BRENT 67,83 %-1,45
        ÇEYREK ALTIN 7.275,60 %0,31
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Zeren'den çocukların 1 yıllık eğitimine destek - İş-Yaşam Haberleri

        Zeren'den çocukların 1 yıllık eğitimine destek

        Zeren Spor Kulübü, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle gerçekleştirdiği takım imzalı özel forma satışıyla 70 çocuğun bir yıllık eğitimine destek olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, Zeren Group, spora ve eğitime katkı sağlayan sosyal sorumluluk projelerini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 16:40 Güncelleme: 26.08.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zeren'den çocukların 1 yıllık eğitimine destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Zeren Group’un desteğiyle faaliyet gösteren Zeren Spor Kulübü, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına hazırlanan 100 adet takım imzalı formayı satışa sundu.

        Her biri 1.999 TL’den satışa çıkarılan formaların tamamı tükendi. Elde edilen gelirle 70 çocuğun bir yıllık eğitim ihtiyacının karşılanacağı öğrenildi.

        Zeren Group Yönetim Kurulu Üyesi Seda Zeren Adıgüzel, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Pek çok sektörde gerçekleştirdiğimiz üretimle Türkiye ekonomisine destek sağlarken eğitime ve spora katkı sunmayı öncelikli sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Çocukların geleceğine yatırım yaparken aynı zamanda sporun birleştirici gücünü toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bu yıl, takım imzalı 100 formayı TEGV yararına satışa çıkardık. Ülkemizde çok önemli bir ivme yakalayan voleybolun, hem gençlerimize ilham veren hem de toplumsal faydayı büyüten en güçlü örneklerden biri olduğunu bir kez daha görmüş olduk" dedi.

        AHMET GÖKSU TURNUVASI GELENEKSEL HALE GELECEK

        Geçtiğimiz yıl Zeren Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde Ahmet Göksu Özel Voleybol Turnuvası düzenlediklerini dile getiren Adıgüzel, "Vodafone Sultanlar Ligi takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuva sonunda, turnuvanın birincisi adına Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışta bulunduk. Bu yıl da yapmayı planladığımız turnuvayı hem uluslararası boyuta taşımayı hem de geleneksel hale getirmeyi istiyoruz. Bu yılki turnuvada da benzer bir şekilde sosyal fayda sağlayabileceğimiz bir kuruma kazanan takım adına bağışta bulunacağız" diye konuştu.

        Zeren Group’un toplumsal projelere imza atmaya devam edeceğini belirten Adıgüzel, şirketin sosyal sorumluluk vizyonunu daha da geliştirmek için çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD vize ücretine büyük zam
        ABD vize ücretine büyük zam
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"