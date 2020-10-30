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Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer kaç yaşında ve nereli? Zerrin Sümer'in oynadığı diziler ve filmler

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisine 26. bölümden itibaren Zerrin Sümer'in dahil olacağının açıklanması üzerine Zerrin Sümer merak edilmeye başlandı. Pek çok dizi, film ve tiyatro oyununda adını gördüğümüz Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer kaç yaşında ve nereli? Zerrin Sümer'in oynadığı diziler ve filmler...

Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer kaç yaşında ve nereli? Zerrin Sümer'in oynadığı diziler ve filmler

Sefirin Kızı takipçileri Zerrin Sümer'i araştırıyor. Sefirin kızı dizisinin yeni bölümünde diziye Zerrin Sümer de katılacak. Dizide Sancar2ın halasını canlandıracak olan Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer kaç yaşında ve nereli? Zerrin Sümer'in oynadığı diziler ve filmler

ZERRİN SÜMER KİMDİR?

Zerrin Sümer 1945 yılında İzmir‘in Bergama ilçesinde hayata gelmiş ve hayatının dönüm noktası Bergama Halk Eğitim Merkezi tiyatro topluluğuna katılması olmuştur. Burada tiyatro ile tanışan oyuncu sonrasında sanatını geliştirerek ilerlemiştir.

ZERRİN SÜMER'İN OYNADIĞI FİLMLER

Sinema
YılFilmRolüNotlar
1985Yanlış NumaraZüleyhaSes
Züğürt AğaAğanın Karısı Zana
1987KiracıKerim'in Kaynanası
1989Karılar Koğuşu
2000VizonteleZerrin
2003Vizontele TuubaVildan Hanım
2004Kadın İsterseEvin Hizmetçisi Fatma
2010Saklı HayatlarEmine
KardelenFatma Hala
2013MeryemZarife
Düğün Dernek
2014Nergis HanımNergis Hanım
2014-2015Güzel KöylüSultan
2015Kara BelaKudret'in annesi
2015Hayat Öpücüğü


ZERRİN SÜMER'İN OYNADIĞI DİZİLER

Televizyon
YılDiziRolüNotlar
1983Üç İstanbul
1986ÇalıkuşuMuadelet TibetSes
1995Muhteşem Zango
Bir Demet TiyatroTelviye Çıtır
2000Güneş YanıklarıNebahat
2002En Son Babalar DuyarAysel Teyze
2003Ölümsüz Aşk
2004Kadın İsterseFatma
Karım ve AnnemAdalet
2006Bir Demet TiyatroTelviye Çıtır
FırtınaSakine
2007Zoraki KocaNefise
2008Son AğaHalise Bağcıoğlu
Komedi Türk
Yalancı RomantikNurdan
2010-2013Sakarya FıratFatma Kanat
2014-2015Güzel KöylüSultan Ana
2015O Hayat BenimGanimet
2017-2018Aslan AilemHayriye Aslan
2019-SavaşçıAkkız Bozkurt


ZERRİN SÜMER'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

Tiyatro
YılTiyatroRolüNotlar
Tatlı Kaçık
Havyar mı, Mercimek mi?
Yedi Kocalı Hürmüz
Hoşçakal İstanbul
Orkestra
Uzakta Piyano Sesleri
Uçlar
Nereye Kadar
Otogargara
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?
Cennetlik Kaynana
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