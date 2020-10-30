Sefirin Kızı takipçileri Zerrin Sümer'i araştırıyor. Sefirin kızı dizisinin yeni bölümünde diziye Zerrin Sümer de katılacak. Dizide Sancar2ın halasını canlandıracak olan Zerrin Sümer kimdir? Zerrin Sümer kaç yaşında ve nereli? Zerrin Sümer'in oynadığı diziler ve filmler

ZERRİN SÜMER KİMDİR?

Zerrin Sümer 1945 yılında İzmir‘in Bergama ilçesinde hayata gelmiş ve hayatının dönüm noktası Bergama Halk Eğitim Merkezi tiyatro topluluğuna katılması olmuştur. Burada tiyatro ile tanışan oyuncu sonrasında sanatını geliştirerek ilerlemiştir.

ZERRİN SÜMER'İN OYNADIĞI FİLMLER



ZERRİN SÜMER'İN OYNADIĞI DİZİLER



ZERRİN SÜMER'İN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI