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        Haberler Yaşam Zeugma Antik Kenti'nde çıkarılan 33 eser, sanatseverlerle buluştu

        Zeugma Antik Kenti'nde çıkarılan 33 eser, sanatseverlerle buluştu

        Cumhuriyet'in 102'nci yılı kapsamında düzenlenen Zeugma IV. İskit Lejyonu sergisi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenen törenle açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:30 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:30
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        Zeugma Antik Kenti'nde çıkarılan 33 eser, sanatseverlerle buluştu
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        Cumhuriyetin 102'nci yılına özel, 102. Yılda 102 Sergi, Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk temasıyla hazırlanan ve Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan 33 eser sanatseverlerle buluşturuldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde Gaziantep Müze Müdürlüğü tarafından Zeugma IV. İskit Lejyonu başlıklı düzenlenen sergiye sanatseverler ilgi gösterdi.

        Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da özel bir sergi açtıklarını söyledi.

        Bugün açılan sergiyi ziyaretçilerin beğenisine sunduklarını dile getiren Çomak, şöyle konuştu:

        "Sergimizin ana teması Zeugma Antik Kenti'nde çıkan Zeugma 4. İskit (Scythica) Lejyonu alakalı bir sergi. Zeugma Mozaik Müzesi ya da Zeugma Antik Kenti aslında şimdiye kadar hep sadece önemli mozaikleriyle biliniyor. Aslında Zeugma Antik Kenti, mozaiklerin dışında çok önemli bir lejyon kentidir. Zeugma Antik Kenti lejyonerler şehri olduğundan dolayı biraz ön plana çıkabilmesi önemlidir. Sergimizde ilk defa ortaya çıkan ve ilk defa ziyaretçilerin beğenisine sunulan 33 eserden olması çok önemlidir."

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        #Zeugma Antik Kenti
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