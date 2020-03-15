Umreden dönen 10 bin 330 kişi için karantina!

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Van'da bir kargo şubesinde dedektör köpek hassas burun 'Zeyna' ile yapılan detaylı aramada 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldı. Narkotik madde arama köpeği Zeyna ile birlikte yapılan detaylı aramada 37 koli içerisinde dış yüzünde "ıslak havlu" yazılı 3'lü ve 2'li paketler içerisine gizlenmiş 330 paket halinde toplam 187 kilo 660 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili B.E., H.Ç., R.Ş. ve M.A. isimli 4 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alındı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.