Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçelerde uyuşturucu ticaretiyle uğraşan ve depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor. Tuşba ilçesi Erciş karayolunda oluşturulan uygulama noktasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ ZEYNA BULDU

AA'da yer alan habere göre narkotik madde arama köpeği "Zeyna"nın da kullanıldığı aramada, araçta bulunan 2 valizde 146 paket halinde 75 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca Edremit ilçesinde durdurulan bir kamyonette polis ekiplerinin yaptığı aramada, aracın koltuk altına gizlenmiş 19 paket halinde 10 kilo 520 gram eroin ile 3 kilo 432 gram metamfetamin bulundu.