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Kargo aktarma merkezinde uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın İpekyolu İlçesinde bir kargo aktarma merkezinde polis köpeği Zeyna’nın hassas burnu sayesinde uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi. Hassas burun Zeyna’nın tepki vermesi üzerine içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış vaziyette 11 kilo 060 gram eroin maddesi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

2 kişi gözaltına alındı

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van İl Emniyet Müdürlüğünün il merkezinde ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, 21 Ekim günü İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van’ın İpekyolu İlçesi’nde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde Narkotik Madde Arama Köpeği Zeyna ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; içerisinde muhtelif gıda malzemelerin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış vaziyette 1 paket halinde 11 Kilo 060 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili 2 A.A. ve E.A. isimli 2 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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