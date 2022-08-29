Zeynep 8, Kevser 11 yaşındaydı! Büyük acı! 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri'de edinilen bilgiye göre Kayseri- Niğde karayolu Başköy mevkii yakınlarında M.K.'nin (20) sürücüsü olduğu kamyon ile sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İHA'da yer alan habere göre kazanın ardından polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise hafif ticari araçta bulunan Zeynep D. (8), Kevser D. (11), Emrullah D. (33), Hatice D. (30), Serra D. (4) ve Adalet D.'yi (60) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ Tedavi altına alınan 8 yaşındaki Zeynep D. ile 11 yaşındaki Kevser D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.