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Zeynep Avcı çeyrek finalde!

Almanya’da yayınlanan 'The Voice of Germany' yarışmasında ilk turda söylediği ‘Yalan’ şarkısı ile büyük beğeni toplayan Türk yarışmacı Zeynep Avcı, Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ şarkısı ile bir kez daha yarışmaya damga vurdu. Jüri üyelerini kendine hayran bırakan Avcı, çeyrek finale yükseldi

Zeynep Avcı çeyrek finalde! - Magazin haberleri
Zeynep Avcı çeyrek finalde!
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'The Voice of Germany'de yarışan Türk kökenli Zeynep Avcı, güçlü sesi ve yorumlarıyla yeniden dinleyenleri mest etti.

İlk turda söylediği Tan Taşçı’nın ‘Yalan’ adlı şarkısı ile Almanya ve Türkiye’de büyük ses getiren Zeynep Avcı, yükseldiği bir üst turda söylediği Türkçe şarkıyla büyük beğeni topladı.

Zerrin Özer’in ‘Kıyamam’ adlı şarkısını seslendiren Avcı, jüri üyeleri ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Zeynep Avcı, güçlü yorumuyla çeyrek finale kaldı.

JÜRİ YİNE HAYRAN KALDI

Zeynep Avcı, sesiyle beğenileri bir kez daha toplarken jüri üyelerinden de övgü dolu sözler duydu. Avcı’nın takımında bulunduğu jüri üyesi Johannes Oerding, Avcı’nın çok hayranı olduğunu ifade ederek, “Berlin’de bir dönerciden döner almak için içeri girdiğimde kimse, beni ben olduğum için tanımıyor, Zeynep’in koçu olarak tanıyor” dedi.

Johannes Oerding
Johannes Oerding

Dakikalarca alkışlanan Johannes, Avcı’ya hayran kaldığını sözlerine ekleyerek, “Sen ömrün boyunca birçok ünlü sanatçıya ulaşmak için, onlar gibi olabilmek için mücadele ettin ve bunu duygusal olarak her şartta başardın. Bu sebeple sana müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

JÜRİ ÜYESİ CONNOR, TÜRK MÜZİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ

Bir diğer jüri üyesi Sarah Connor ise “Zeynep, gerçekten de senin zirveye çıktığın bir ana şahitlik ettim. Aslında hakkında hiçbir bilgimin olmadığı Türk müziği ile ne yapmam gerektiğini tam olarak bilmiyordum. Eşimin en iyi arkadaşlarından Sedat Abi sayesinde Türk müziği konusunda bilgilendirildim” diyerek Türk müziği ile ilgilendiğini ifade etti.

Sarah Connor
Sarah Connor

Türkçe şarkı sözlerini anlamadığını ifade eden Sarah Connor, “Ancak şarkıların sözlerini anlamıyordum. Fakat buradaki herkesin de fark ettiği gibi şarkılarda bahsedilen aşk acısını büyük bir başarıyla o kadar iyi yansıttın ki, seni burada seyretmek hakikaten harikaydı. Ben İngilizce ve Almanca şarkılar arasında bocalarken sen şarkını öyle bir sergiledin ki, buna inanabilmek çok zor. Seni tekrar görebilmeyi kesinlikle çok istiyorum. Harikasın Zeynep” ifadelerini kullandı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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