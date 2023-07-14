Zeynep Bastık bikinili pozunu yayınladı! Ünlü güzele dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi!
2021 Temmuz ayında Tolga Akış ile Çeşme'de nikah masasına oturan Zeynep Bastık evliliğini 1 sene sürdürebilmiş sonrasında ani bir kararla boşanmıştı. Özel hayatının yanında sosyal medya gönderileriyle de sık sık adından söz ettiren Bastık, son olarak bikinili pozlarını yayınladı.
2021 Temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tolga Akış ile evlenen Zeynep Bastık evliliğini 1 sene sonra ani bir kararla sonlandırmıştı. Özel hayatının yanında iddialı Instagram pozlarıyla da sık sık adından söz ettiren Bastık, son olarak bikinili göknderilerini sevenlerinin beğenisine sundu.
Zeynep Bastık boşanmasının ardından: "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Bebek sahibi olmayı istiyorum. En büyük hayallerimden biri. Bir gün mutlaka bu hayalimi gerçekleştireceğim." demişti.
Şimdilerde işletmeci Ali Can Ayyıldız ile birlikte olan sevilen şarkıcı Zeynep Bastık, doğumgününde sevgilisiyle çekildiği karelerini de sosyal medya hesabından yayınlayarak ilişkisini ilan etmişti.
Zeynep Bastık'ın 2.2 milyon takipçili Instagram hesabında son yayınladığı gönderileri 52 binin üzerinde beğeni ve 290'ın üzerinde yorum aldı.
İşte Zeynep Bastık'ın son pozları...