Zeynep Bastık bikinili pozunu yayınladı! Ünlü güzele dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi! 2021 Temmuz ayında Tolga Akış ile Çeşme'de nikah masasına oturan Zeynep Bastık evliliğini 1 sene sürdürebilmiş sonrasında ani bir kararla boşanmıştı. Özel hayatının yanında sosyal medya gönderileriyle de sık sık adından söz ettiren Bastık, son olarak bikinili pozlarını yayınladı. Habertürk Giriş: 14.07.2023 - 14:31 Güncelleme: 14.07.2023 - 14:31 facebook

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2021 Temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Tolga Akış ile evlenen Zeynep Bastık evliliğini 1 sene sonra ani bir kararla sonlandırmıştı. Özel hayatının yanında iddialı Instagram pozlarıyla da sık sık adından söz ettiren Bastık, son olarak bikinili göknderilerini sevenlerinin beğenisine sundu.

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Zeynep Bastık boşanmasının ardından: "Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Bebek sahibi olmayı istiyorum. En büyük hayallerimden biri. Bir gün mutlaka bu hayalimi gerçekleştireceğim." demişti.