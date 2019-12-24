Zeynep Bastık marka yüzü oldu

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Zeynep Bastık ile Elidor iş birliğine başlıyor. Detayları önümüzdeki günlerde paylaşılacak proje ve kampanyalar 2020 yılında hayata geçirilecek.

Zeynep Bastık, "Gerçekten çok gurur ve mutluluk duyduğum bir yolculuğa çıktık. Çocukluğumdan beri müziğe dair hayallerim vardı. Şanslıyım ki kendi yolumdan gitme, hayallerimin bazılarını gerçekleştirme şansı buldum. Yine de önümde uzun bir yol var. Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla da başka kadınların kendi hikayelerini keşfetmelerine, istedikleri gibi hayallerinin peşinden gitmelerine katkı sağlayabileceğimize inanıyorum. Çok yakında detaylarını paylaşacağımız projelerimiz, filmlerimiz ve iş birliklerimiz için şimdiden çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi & Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Alper Eroğlu, "Genç kadınların hayallerini gerçekleştirmek için attıkları adımları ve yolculuklarında onlara destek olabilmeyi önemsiyoruz. Zeynep Bastık bu adımları atan kadınlardan biri. Aynı zamanda bugüne kadar sesini kadınların hayatına değer katmak için kullanan, hem kendi platformunda projeler üreten hem de sivil toplum kuruluşlarıyla yan yana duran bir müzisyen. Amaçlarımızın ve değerlerimizin bizi buluşturmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.