Zeynep Bastık marka yüzü oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFiskosZeynep Bastık marka yüzü oldu - Magazin haberleri

Zeynep Bastık marka yüzü oldu

Son dönemin popüler şarkıcısı Zeynep Bastık, bir şampuan markasının reklam yüzü oldu

Zeynep Bastık
HABERTURK.COM

Zeynep Bastık ile Elidor iş birliğine başlıyor. Detayları önümüzdeki günlerde paylaşılacak proje ve kampanyalar 2020 yılında hayata geçirilecek.

Zeynep Bastık, "Gerçekten çok gurur ve mutluluk duyduğum bir yolculuğa çıktık. Çocukluğumdan beri müziğe dair hayallerim vardı. Şanslıyım ki kendi yolumdan gitme, hayallerimin bazılarını gerçekleştirme şansı buldum. Yine de önümde uzun bir yol var. Gerçekleştireceğimiz çalışmalarla da başka kadınların kendi hikayelerini keşfetmelerine, istedikleri gibi hayallerinin peşinden gitmelerine katkı sağlayabileceğimize inanıyorum. Çok yakında detaylarını paylaşacağımız projelerimiz, filmlerimiz ve iş birliklerimiz için şimdiden çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi & Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Alper Eroğlu, "Genç kadınların hayallerini gerçekleştirmek için attıkları adımları ve yolculuklarında onlara destek olabilmeyi önemsiyoruz. Zeynep Bastık bu adımları atan kadınlardan biri. Aynı zamanda bugüne kadar sesini kadınların hayatına değer katmak için kullanan, hem kendi platformunda projeler üreten hem de sivil toplum kuruluşlarıyla yan yana duran bir müzisyen. Amaçlarımızın ve değerlerimizin bizi buluşturmasından mutluluk duyuyoruz" dedi.

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Polat Yağcı'nın doğum gününe yıldız yağmuru - Magazin haberleri
FİSKOSDoğum günü partisine yıldız yağmuru
Lider Şahin-Didem Soydan çifti kural bozdu - Magazin haberleri
FİSKOSKural bozdular
Burak Yamantürk'ün doğum günü partisinde dikkat çeken Leyla Feray-Serhat Teoman detayı! - Magazin haberleri
FİSKOSPartide dikkat çeken detay
Alişan: Avukatım hukuki işlemi başlattı - Magazin haberleri
FİSKOS"Avukatım hukuki işlemi başlattı"
Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e takipçilerinden yılbaşı tepkisi - Magazin haberleri
FİSKOSYılbaşı tepkisi: O çam ağacı nedir!
Gamze Erçel: İyi ki geldin Mavi - Magazin haberleri
FİSKOS"İyi ki geldin Mavi"
Demet Akalın: Siz hanımlarınıza, beylerinize söylemiyorsunuz sanki - Magazin haberleri
FİSKOSAkalın: Siz söylemiyorsunuz sanki
Danla Biliç, takipçisinden gelen küfürlü mesajı ifşa etti - Magazin haberleri
FİSKOSKüfürlü mesajı ifşa etti
Atakan Arslan, babası Mehmet Arslan'ı savcılığa şikayet etti - Magazin haberleri
FİSKOS"Bana babalık yapmadı"
Arda Turan'ın oğlu Hamza'nın "Pizza" dediği video - Magazin haberleri
FİSKOSArda ve oğlunun keyifli anları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X