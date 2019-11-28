Aytekin Teker ateker@haberturk.com

İddialara göre; Son dönemin popüler ismi Zeynep Bastık, Türkler'in en önemli buluşma noktası olan San Francisco bulunan bir restoranda sahne almak için, 10 bin dolara mekanın sahibi Revnak Tarhan ile anlaştı.

25 – 26 Ocak 2020 tarihleri arasında iki gün boyunca performans sergileyecek olan Zeynep Bastık'ın biletleri iki saatte tükendi.

Bastık'ın menajeri ve aynı zamanda sevgilisi olan Tolga Akış, Bastık'ın sahne fiyatını arttırmak istedi.

Tarhan'ın 10 bin dolar ödeme yapıldığını hatırlatması üzerine Akış'ın, "10 bin doları ben evde koyduğum yeri unutuyorum, jest olsun diye bazen organizatörlere bırakıyoruz bu rakamları" yanıtını verdi.

Bu talebi olumsuz karşılanan Akış, konsere katılamayacaklarının bilgisini verdi. Zeynep Bastık, kontrat imzalamasına rağmen konseri iptal etti.

Mekanın sahibi Revnak Tarhan yaptığı açıklamada, Mağdur olduk" dedi.

KARŞI TARAFTAN AÇIKLAMA

Tolga Akış ise, "Ana organizatörümüz Serdar İlhan... Zaten tüm piyasa tanır kendisini. Tüm Amerika işlemlerimizi yürüten kendisi ve avukatı. Alp Bey güney kısmını yapacak alt organizatörlerden biriydi, hem tavrından hem de eksik bilgiler verdiği için onunla çalışmama kararı aldık. Hiç bir para almadık, asla" ifadelerini kullandı.