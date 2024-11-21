Zeynep Bastık'tan 'en seksi' açıklaması
Zeynep Bastık'ın, "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçildiği iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili konuştu
Zeynep Bastık'ın, bir anket çalışmasında "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçildiği ileri sürüldü.
Zeynep Bastık'ın "Yaşayan en seksi Türk kadını" ünvanı alması sosyal medyada gündem oldu. Bastık hakkında X'te binlerce yorum yapıldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları; "Ankete tek o mu katıldı?", "Hadise der, tek geçerim", "Mine Tugay ve Didem Soydan varken bu seçimi kimler yapmış olabilir?" şeklinde yorumlar yaptı.
Zeynep Bastık'ı destekleyen yorumlar da yapıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise; "Çok doğal ve güzel biri", "Kötü yorum yapan bayanlar kıskanmayın lütfen. Çünkü hepinizden seksi" gibi ifadeler kullandı.
Ünlü oyuncu ve sunucu Cem Özer de; "Ben de vaktiyle en seksi Türk erkeği seçilmiştim. Aynı listede Erdal İnönü de vardı" şeklinde esprili bir yorum yaptı.
Önceki akşam görüntülenen Zeynep Bastık'a bu anket soruldu. Ünlü şarkıcı, "Anket hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna karşılık; "Hiçbir şey düşünmüyorum. Birileri ortaya bir şey atıyor; birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor... Ben de evde oturup izliyorum yani" açıklamasını yaptı.
Bastık, "Size göre Türkiye'nin en seksi kadını kim?" sorusuna ise; "Hiç düşünmedim. 'En'ler çok zor benim için" yanıtını verdi.