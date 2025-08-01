Zeynep Bastık'tan şezlong pozu
Yaz tatilini sürdüren Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından şezlongda verdiği pozları paylaştı. Oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ise bu paylaşımlara kalp ve alev emojileriyle karşılık verdi
Giriş: 01.08.2025 - 18:49 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:49
Şarkıcı Zeynep Bastık, yaz tatilinin keyfini sürmeye devam ediyor.
Bir süredir oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan Bastık, tatilden karelerini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Güneşin ve denizin tadını çıkaran Bastık, şezlongda uzanırken verdiği pozlarla dikkat çekti.
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Sevgilisi Serkay Tütüncü ise Bastık’ın paylaşımlarına kırmızı kalp ve alev emojileriyle karşılık vererek romantik bir etkileşimde bulundu.
Fotoğraflar: Instagram
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