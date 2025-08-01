Zeynep Bastık'tan şezlong pozu Yaz tatilini sürdüren Zeynep Bastık, sosyal medya hesabından şezlongda verdiği pozları paylaştı. Oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ise bu paylaşımlara kalp ve alev emojileriyle karşılık verdi

Habertürk Giriş: 01.08.2025 - 18:49 Güncelleme: 01.08.2025 - 18:49 facebook

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