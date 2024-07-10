Zeynep Casalini'den yeni şarkı müjdesi

YENİ ŞARKI MÜJDESİ

'Duvar', 'Dokunma Bana', 'Yeter Ki' gibi hit şarkılarıyla bir dönemin kalp ağrılarına refakatçi olan, ,'Nihayet', 'Kim Galip Çıkar' albümleri ile Türk Pop Müziği tarihine adını altın harflerle yazdıran ve yakın zamanda 'Veda' isimli single yayınlayan Zeynep Casalini, önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni şarkısının müjdesini bu konserlerde verecek.