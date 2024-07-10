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        Haberler Müzik Zeynep Casalini'den yeni şarkı müjdesi

        Zeynep Casalini'den yeni şarkı müjdesi

        Zeynep Casalini, BKM Organizasyonuyla 17 Temmuz'da Kuşadası'nda, 10 Ağustos'ta Antalya'da müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 10:50 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:50
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        Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini, geçmişten günümüze uzanan şarkılarından oluşan bir repertuvarla 17 Temmuz'da Kuşadası Jade Beach'te, 10 Ağustos'ta Antalya Açıkhava Bahçe'de gerçekleşecek iki özel konser ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

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        YENİ ŞARKI MÜJDESİ

        'Duvar', 'Dokunma Bana', 'Yeter Ki' gibi hit şarkılarıyla bir dönemin kalp ağrılarına refakatçi olan, ,'Nihayet', 'Kim Galip Çıkar' albümleri ile Türk Pop Müziği tarihine adını altın harflerle yazdıran ve yakın zamanda 'Veda' isimli single yayınlayan Zeynep Casalini, önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni şarkısının müjdesini bu konserlerde verecek.

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        Müziğe olan heyecanını ve hayranlarıyla kurduğu görünmez bağı hiç kaybetmeyen Zeynep Casalini ile açık havada zaman yolculuğuna çıkacağınız, hafızalarda uzun süre yer edecek konserlerini kaçırmayın…

        #Zeynep Casalini
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