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        Haberler Magazin Zeynep Demirel'den sıkılaştırıcı egzersiz tüyosu - Magazin haberleri

        Zeynep Demirel'den sıkılaştırıcı egzersiz tüyosu

        Üçüncü bebeğini kucağına alan Zeynep Sever Demirel, hamilelikte aldığı kilolardan kısa sürede kurtulduğunu açıkladı. 2.5 ayda 20 kilo veren Demirel, takipçileriyle karın sıkılaştırma egzersizi paylaşırken, sosyal medya ve beden algısı konusunda önemli mesajlar verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 21:55 Güncelleme: 17.05.2025 - 21:55
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        Sıkılaştırıcı egzersiz tüyosu
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        Geçtiğimiz aylarda, eşi Volkan Demirel ile üçüncü kızlarını kucaklarına alan Zeynep Sever Demirel, Yade ve Yeda'nın ardından ailelerine Yasmin adını verdikleri bir bebek daha katmıştı.

        Zeynep Demirel, hamilelikte aldığı kilolardan kısa sürede kurtulduğunu açıkladı. 30 kilo alarak tamamladığı hamileliğinin ardından Demirel, sadece 2.5 ayda 20 kilo verdiğini belirtmişti.

        Demirel, son yaptığı paylaşımla karın sıkılaştıran bir egzersizi takipçileriyle paylaştı. O paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sözümü tuttum (başımın etini yemenizle hiç alakası yok) ama önemli bir uyarım var: Eğer sezaryenle doğum yaptıysanız lütfen doktorunuza danışın; bu hareket için belirli bir sürenin geçmiş olması gerekiyor"

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        Paylaşımında beden algısı ve sosyal medya gerçekliğiyle ilgili de dikkat çeken sözler söyledi; "Onun dışında sevdiğim bir büyüğümün bir sözü var: '9 ayda şişen 3 günde nasıl insin?' Bir de unutmayın, ben de dahil olmak üzere sosyal medyada genellikle hep en iyi çıktığımız fotoğraf ve videoları paylaşıyoruz. Kıyaslama yok; kendimizi olduğumuz gibi kabul etmek ve birbirimizi motive etmek var. Kadın bedeni gerçekten çok mucizevi ve verdiği emeğin izlerini taşıyor"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Zeynep Demirel
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