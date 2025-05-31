Zeynep Özkaya ile pilot sevgilisi Oğulcan Can evlendi
'Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya, uzun süredir birlikte olduğu pilot Oğulcan Can ile nikâh masasına oturdu. Düğüne, ünlü oyuncu arkadaşları da katıldı
'Sihirli Annem'de canlandırdığı Çilek karakteriyle tanınan oyuncu Zeynep Özkaya, hayatını pilot Oğulcan Can ile birleştirdi.
Geçtiğimiz gün bekarlığa veda partisi düzenleyen Zeynep Özkaya, bugün dünya evine girdi..png
Düğünden ilk kareler sosyal medyada paylaşılırken, tören çiftin yakın çevresinin katılımıyla gerçekleşti.
Zeynep Özkaya’nın mutlu gününde oyuncu dostları da yalnız bırakmadı. Törene 'Selena' dizisinde Nazlı karakterini canlandıran Dilara Kurtulmuş, 'Sihirli Annem'in Ceren’i Gizem Güven ve pek çok meslektaşı katıldı.
Fotoğraflar: Instagram