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İŞTE ZEYNEP DEMİREL'İN PAYLAŞIMI

"Bak 8 yılı devirmişiz birlikte... Ve ben seni şu son bir haftada sevdiğim kadar hiç sevmemişim meğer. Konuşacak çok şey var... Belki gelir zamanı belki gelmez. ama bil ki seni en iyi tanıyan benim, neyin ne olduğunu da en iyi ben bilirim..."