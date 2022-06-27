Ünlü oyuncunun acı günü 0:00 / 0:00

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Ünlü oyuncu Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç'ten acı haber geldi. Günenç, babasının vefat ettiğini duyurdu. Acı haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile duyuran Zeyno Günenç, babasıyla birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı.

"BİZE HARİKA BİR BABA OLDUN"

Üzüntüsünü ifade eden Güneş, "Venim canım, güzel kalpli Büloş’um, canım babamı bugün kaybettik... Sen harika bir baba oldun bize... Seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim. Yattığın yer incinmesin birtaneciğim... Cenazesi 27 haziran pazartesi (bugün) Fatih Camii’nde kılınacak ikindi namazını müteakiben, Silivrikapı Mezarlığı’na defnedilecektir." dedi.