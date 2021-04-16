Zeyno Günenç'ten Alp Eren Khamis'e: Gurur duyuyorum

"Onunla gurur duyuyorum" 0:00 / 0:00

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Oyuncu Zenyo Günenç, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde birlikte rol aldığı 17 yaşındaki Alp Eren Khamis'in yabancı bir yapımda rol almaya hazırlandığını açıkladı.

Instagram hesabından Khamis ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Günenç, "Benim bir taneciğim uluslararası dijital bir platformda ve de yabancı bir yapımda çekime başlıyor. Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Dizide; oyuncu Zenyo Günenç 'Gönül', Alp Eren Khamis ise 'Orçun' karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı.