Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yılı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSon dakika haberi: Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yılı - Haber
ABONE OL

Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yılı

TSK ve SMO'nun, Suriye'nin kuzeybatısında Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'in, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılması için başlattığı harekatın yarın 3'üncü yılı. Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden kurtarılan Afrin'de kurulan yerel meclisler, sayıları 350 bine ulaşan sivillere hizmet veriyor. Terörün izlerinin silindiği ilçede, 11 sağlık merkezi bölge halkına ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor. Afrin ilçe merkezi ve çevre beldelerde toplam 263 okulda yaklaşık 65 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor

Son dakika haberi: Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yılı - Haber
Zeytin Dalı Harekatı'nın 3. yılı
0:00 / 0:00
AA

Türkiye'nin Afrin ilçesini terörden arındırdığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının üzerinden 3 yıl geçerken, bölge sakinleri de oluşan güven ortamı ve istikrardan memnun.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO),Suriye'nin kuzeybatısında Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin'in, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılması için başlattığı harekatın yarın 3'üncü yılı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Ocak 2018'de operasyonun başladığını duyurdu ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 72 Türk askeri anısına havalanan 72 savaş uçağı, aynı gün saat 17.00'de belirlenen terör hedeflerini bombalamaya başladı.

TSK ve SMO askerlerinin katıldığı Zeytin Dalı Harekatı, zorlu arazi ve kış şartlarında yıllardır Afrin'e bomba tuzaklayan 8 ila 10 bin teröriste karşı kararlılıkla yürütüldü.

Sivillerin zarar görmemesi için TSK ve SMO, her türlü dikkat ve hassasiyeti gösterirken, terör örgütü işgal ettiği bölgelerde sivilleri kalkan yaparak harekatı engellemeye çalıştı.

Operasyon sürecinde Hatay ve Kilis bölgelerinde terör örgütü YPG/PKK'nın doğrudan cami, okul, hastane, lokanta ve konut gibi tamamen sivillerin yaşadığı yerlere yaptığı roketli saldırılarda toplam 7 sivil hayatını kaybetti, 124 sivil yaralandı.

HAREKATIN EN ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTALARI

Harekatın en önemli ayaklarından biri, Şeran beldesindeki Burseya Dağı'nın 28 Ocak'ta ele geçirilmesi oldu.

Operasyonda, 1 Şubat 2018'de Bülbül belde merkezi, 3 Mart 2018'de Racu belde merkezi, 4 Mart'ta Şeyh Hadid belde merkezi, 6 Mart 2018'de Şeran beldesi ve 8 Mart 2018'de ise Cinderes belde merkezi, TSK ve SMO askerlerince YPG/PKK'lı teröristlerden temizlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, "Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır." diyerek, ilçe merkezinin alındığı duyurdu.

İlçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla TSK ve SMO, ilçedeki son belde olan Mabatlı merkezinin de aynı gün teröristlerden kurtarıldığını açıkladı.

İLÇE NÜFUSU 350 BİNİ BULDU

Afrin ilçe merkezinin terörden temizlenmesiyle operasyon tamamlanarak 6 belde merkezi, 282 köy, 6 köy altı yerleşim, stratejik 23 dağ ve tepe, 1 baraj, 50 stratejik nokta TSK ve SMO'nun kontrolüne girdi.

Türk yardım kuruluşları, kurtarılan her yerleşime insani yardım kolileri ulaştırdı.

TSK ve SMO askerlerinin verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018'den itibaren evlerine dönmeye başladı. Aradan geçen sürede ilçede yaşayan sivillerin sayısı 350 bine ulaştı.

Altyapı ve asfaltlama çalışmalarının da yapıldığı bölgede, sokaklar düzenli olarak temizleniyor.

ÖNCELİK GÜVENLİK OLDU, YEREL MECLİSLER KURULDU

TSK ve SMO'nun önceliği Afrin'de güvenliğin güçlendirilmesi, sivillerin evlerine dönmelerinin kolaylaştırılması ve hayatın normale döndürülmesi oldu.

Arama ve tarama faaliyetlerinde, YPG/PKK'ya ait üsler, hendekler, tuzakladığı mayın ve patlayıcılar tespit edilerek imha edildi.

Afrin merkezinin kontrolü sağlandıktan sonra ilçede 7 yerel meclis kurularak, bölge halkına hizmet verilmeye başlandı.

Bölgede hayatın normale dönmesi için Türkiye'nin desteklediği yerel meclisler yoluyla tarım, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim gibi alanlarda bölge halkına yardımcı olunuyor.

Ancak ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK, Afrin'deki huzuru bozmak için sık sık saldırılar düzenliyor.

SAĞLIK VE EĞİTİME BÜYÜK DESTEK

Türkiye'nin bölgede eğitim ve sağlık alanlarına ciddi desteği olduğu biliniyor.

Operasyonun başarıyla hedefine ulaşmasının ardından Afrin'de 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren bir hastane, Türkiye'nin desteğiyle yeniden hizmete açıldı.

Merkezde yer alan 5 hastanenin yanı sıra beldelerde 6 sağlık merkezi de bölge halkına ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor.

Okullarda, YPG/PKK'nın dayattığı eğitim sistemine son verilerek muhaliflerin geçici hükümetinin belirlediği müfredata uygun eğitime geçildi.

İlçe merkezinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açılan Gaziantep Üniversitesi Afrin Eğitim Fakültesi, Kültür Merkezi ve Spor Kompleksinin yanı sıra Afrin ilçe merkezi ve çevre beldelerde toplam 263 okulda yaklaşık 65 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor.

Öte yandan ilçede geçen sürede 135 cami onarılarak ibadete açıldı.

"İLÇE HUZU VE REFAHA KAVUŞTU"

Afrin Yerel Meclisi Başkan Yardımcısı Muhammed Şeyh Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesi, şu an istikrarı yaşamakta. Siviller, huzurlu ve mutlu şekilde yaşamlarını sürdürmektedir. İlçe huzur ve refaha kavuştu." dedi.

Raşid, Türkiye'nin Afrin halkını yalnız bırakmadığını söyledi.

Afrinli sivillerden Muhammed Abbud, ilçenin YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından kendilerini güvende hissettiklerini belirtti.

Abbud, "Örgütün, sivilleri zorla silah altına almasından kurtulduk. Örgüt, okullarda kendi müfredatlarını zorunlu kılıyor ve insani faaliyetlere izin vermiyordu. Çok şükür şu an özgür olduğumuzu hissedebiliyoruz." ifadesini kullandı.

İlçede halihazırda 30'a kadar yardım kuruluşunun faaliyet yürüttüğünü belirten Abbud, bölge halkının tüm ihtiyacının karşılandığını kaydetti.

"TÜRKİYE'YE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Afrinli Kürt sivillerden Lokman Ebu Zir, ilçelerinin terörden temizlemesinden ardından bölgeye güven geldiğini ve kurulan yerel meclislerin halkın hizmetine koştuğunu dile getirdi.

Ebu Zir, "Bu süreçte, bizi en çok mutlu eden gelişmeler, eğitim ve sağlık alanında yaşandı. Çocuklarımız, Gaziantep Üniversitesinin ilçede açtığı eğitim fakültesinde eğitim alma fırsatı buldu. Okullarımız onarılarak yeniden eğitime hazır hale getirildi. Bize destek olan Türkiye'ye gönülden teşekkür ederiz." diye konuştu.

"ÖRGÜT, KÜRT HALKINA DA ÇOK ZULÜM ETTİ"

Afrinli Kürtlerden Azad Osman, harekat öncesi YPG/PKK işgali döneminde yüzlerce gencin zorla silah altına alındığını hatırlatarak "Terör örgütü, sivilleri kalkan yapmasının yanı sıra sivillerin yoğun olarak kullandığı bölgelerde 10 bine kadar mayın döşedi. Bu mayınlar sebebiyle çok sayıda sivil hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

YPG/PKK'nın bölge halkına karşı işlediği suçlara tanıklık eden Osman, "Terör örgütü, Kürt halkına da çok zulüm etti. Arap ve Kürt ayrımına sebep oldu, birçok kişiyi bölgeden zorla göç ettirdi." dedi.

Osman, harekatla ilçenin teröristlerden temizlendiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Operasyonun ardından eğitim, sağlık ve altyapı çalışmalarında çok büyük ilerlemeler kaydedildi. Elektrik ve su evlerimize ulaştı. Türkiye'nin desteğiyle kurulan spor tesislerinde gençlerimiz spor yapıyor, kendilerini geliştiriyor. Türkiye ve halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederim."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ARTIK SİLAH! Son dakika: Huniyle ilgili yargıdan flaş karar
GÜNDEMHuni de silah sayıldı!
AÖL kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? AÖL kayıt yenileme 2021 nasıl yapılır?
GÜNDEMAÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman?
Son dakika: Gaziantep'de DEAŞ operasyonu! 35 gözaltı
GÜNDEMGaziantep'de DEAŞ operasyonu! 35 gözaltı
ÖSYM sınav takvimi Son dakika! 2021 ÖSYM sınav takvimi açıklandı! 2021 ALES, YKS, KPSS ne zaman?
GÜNDEMÖSYM sınav takvimi açıklandı!
AÖL sınavı ne zaman 2021 - MEB AÖL sınav tarihi açıklandı
GÜNDEMAÖL sınavı ne zaman 2021
KYK sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuruları son gün ne zaman? İşte KYK sözleşmeli personel alımı b
GÜNDEMKYK sözleşmeli personeli alımı başvurusu son gün ne ...
İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 19 Ocak İstanbul'da sular ne zaman g
GÜNDEMİstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ'den ...
ALES sınavı ne zaman 2021! ÖSYM ertelenen sınav tarihleri açıkladı
GÜNDEMALES sınavı ne zaman 2021!
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) Girişi nasıl yapılır? E-karne 2021 nasıl alınır, E-karne giriş
GÜNDEME Okul giriş ekranı 2021
Ankara hava durumu 19 Ocak: Başken'te kuğular bile dondu!
GÜNDEMAnkara hava durumu nasıl?