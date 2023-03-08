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Zeytinburnu deprem haritası: İBB deprem raporu ile Zeytinburnu depreme dayanıklı mı?

Zeytinburnu deprem zemin haritası gündemdeki yerini aldı. İBB, bilgilendirme amaçlı İstanbul için olası deprem kayıp tahminleri ve risk haritasını paylaştı. Yayımlanan araştırma ile Zeytinburnu deprem bölgesi mi, deprem riski var mı? sorusu yanıt buldu. İşte Zeytinburnu fay hattı haritası ile deprem riski olan bölgeler...

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  • Zeytinburnu deprem haritası: İBB deprem raporu ile Zeytinburnu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu?

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 11 ilimizde yıkıma yol açtı. Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımızın gözü Zeytinburnu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? sorusuna çevrildi. İşte Zeytinburnu fay hattı haritası ile deprem riski olan bölgeler... 
  • Zeytinburnu deprem haritası: İBB deprem raporu ile Zeytinburnu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu?

    OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE ZEYTİNBURNU RAPORU

    7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Zeytinburnu’ndaki binaların ortalama %27’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama %40’ının hafif, %24’ünün orta, %6’sının ağır ve %3’ünün de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Zeytinburnu’nda, analiz edilen toplam bina sayısı 16.000’dir. Ağır ve çok ağır hasarlı binaların aldıkları deprem hasarının, onarılamayacak boyutta olabileceği ve bu hasar seviyelerindeki binaların yıkılıp tekrar yapılması gereğinin ortaya çıkacağı öngörülmektedir.
  • Zeytinburnu deprem haritası: İBB deprem raporu ile Zeytinburnu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu?

    OLASI DEPREMDE ZEYTİNBURNU'NDA HASAR BOYUTU

    Öte yandan, orta hasarlı binaların da onarım yerine yıkılıp yeniden inşası çoğunlukla daha uygundur. Senaryo depreminde, Zeytinburnu’ndaki binaların ortalama %33’ünün (yaklaşık 5.334 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 10.666 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir. Geçmiş depremlerde yaşananlar, can kaybı ve yaralanma oranlarının kadın ve çocuklarda daha fazla olduğunu göstermiştir.
  • Zeytinburnu deprem haritası: İBB deprem raporu ile Zeytinburnu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu?

    Geçmiş dönem deprem sonrası istatistikleri, can kayıplarının büyük çoğunluğunun sarsıntı sırasında, daha az kısmının ise binadan çıkmaya çalışırken ya da kurtarılmayı beklerken meydana geldiğini göstermektedir. Yaralanmaların ise yaklaşık yarısının, sarsıntı sırasında, diğer yarısının ise deprem sırasında veya sonrasında binadan çıkmaya çalışırken meydana geldiği gözlemlenmiştir.
  • Zeytinburnu deprem haritası: İBB deprem raporu ile Zeytinburnu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu?

    Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Zeytinburnu’nda ortalama 668 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 374 kişinin ağır yaralanabileceği ve 1.767 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.
  • Zeytinburnu deprem haritası: İBB deprem raporu ile Zeytinburnu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu?

    Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının önemli bir etkisi de binaların barındırma özelliğini kaybetmesidir. Acil barınma ihtiyacının belirlenerek, bunun karşılanması için gerekli ön planlama ve çalışmaların yapılması, özellikle yoğun yapılaşmaya maruz metropol alanlarda beklenen depremler için kritik önemdedir. Deprem sonrası insanların, hasarlı olmasa da binalara girmeyip bir süre dışarda olmayı tercih etmeleri de genel resmi ağırlaştıran bir durumdur.
  • Zeytinburnu deprem haritası: İBB deprem raporu ile Zeytinburnu depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu?

    Zeytinburnu’nda Mw=7.5 senaryo depremi sonrasında yaklaşık 31.030 hanelik acil barınma ihtiyacının ortaya çıkacağı tahmin edilebilir. Hane başına 3 kişilik nüfus kabulüyle, yaklaşık 93.090 kişinin acil barınma ihtiyacı olacağı beklenmektedir. Bu tahminlerde de depremin oluş şekline göre, hasarlarda gördüğümüze benzer belirsizlikler bulunmakta olup, deprem sonrası gerçekleşen acil barınma ihtiyacı içindeki nüfus verilen değerin altında ya da üstünde gerçekleşebilir.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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