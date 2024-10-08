Zeytinburnu'nda kış kayıtları başladı

İstanbul'un Zeytinburnu Belediyesi'nin "Kış Spor Okulları"na kayıtlar başladı. 10 farklı spor branşta hizmet verecek olan Kış Spor Okulları'ndan, Zeytinburnu'nda ikamet eden 5-16 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Ön kayıtlar, 18 Ekim 2024 tarihine kadar www.zeytinburnu.istanbul adresinden çevrimiçi olarak kabul edilecek. Daha sonrasında asıl kayıt ve kabuller, Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası, Merkezefendi ve Beştelsiz Yüzme Havuzu'na müracaatla gerçekleşecek.

Sadece cumartesi ve pazar günleri ilçedeki farklı okulların spor salonları, yüzme havuzu ve spor tesislerinde verilecek eğitimlerde yüzme, okçuluk, tenis, masa tenisi, voleybol, taekwondo, basketbol, jimnastik, buz pateni ve karate kategorileri yer alıyor.