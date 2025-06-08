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        Haberler Gündem Zeytinburnu'nda otomobil doğalgaz kutusuna çarptı

        Zeytinburnu'nda otomobil doğalgaz kutusuna çarptı

        Zeytinburnu'nda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bir apartmanın doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle gaz sokağa yayıldı. Mahalle sakinleri kısa süreli korku ve panik yaşarken ekipler kısa sürede müdahale ederek doğalgazı kesti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 17:46 Güncelleme: 08.06.2025 - 17:50
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        Olay, Çırpıcı Mahallesi Yeşilyol C sokakta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 34 KUT 258 plakalı otomobil sürücüsü sokağa giriş yaptıktan sonra otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce 3 katlı binanın girişindeki doğalgaz kutusuna ardından da bodrum katta bulunan dairenin demir parmaklıklarına çarptı.

        DOĞALGAZ EKİPLER TARAFINDAN KESİLDİ

        Kazada çarpmanın etkisiyle zarar gören doğalgaz kutusundan gaz sokağa yayıldı. Gaz kokusu nedeniyle paniğe kapılan mahalle sakinleri kendilerini sokağa attı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridiyle kapatarak vatandaşları sokaktan uzaklaştırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken doğalgaz ekipler tarafından kesildi.

        'KORKUDAN NEFESİM TIKANDI'

        Mahalle sakinlerinden Sabriye Demir, "Küt diye bir ses duydum ev sallandı. 'Deprem oluyor' dedim. Doğalgaz ses çıkarınca camdan baktım. Nasıl oldu bilmiyorum. Merdivenlerden nasıl indiğimi bilmiyorum. Korkudan nefesim tıkandı. Kolum uyuştu bacağımı kaldıramadım titriyorum" dedi.

        'GAZ KAÇAĞI OLUŞTU'

        Mahalle sakinlerinden Sedat Ayar ise, "Araç sokaktan gelirken çocuğa çarpmamak için doğalgaz borusuna çarpmış. Gaz kaçağı oluştu. Aşırı gaz kaçağından dolayı sokağı boşalttık. Ana boru olduğu için çok gaz çıktı. Panik oluştu. Allah'tan kimseye birşey olmadı" diye konuştu.

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